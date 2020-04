Sony dévoile des écouteurs sans fil et un casque à réduction de bruit moins chers, pour quelles concessions ?

Sony vient d'annoncer deux produits audio à petits prix : le casque Sony WH-CH710N et les écouteurs Sony WF-XB700. Quelles concessions pour ces produits audio qui reprennent les codes des références du marché tout en étant vendus moins cher ? Regardons de plus près leurs caractéristiques.

Sony WF-XB700 : des écouteurs true wireless intras à 150 euros

Sony qui vend des écouteurs true wireless parmi les références du milieu, les Sony WF-1000xM3, vient d’officialiser les Sony WF-XB700. Des écouteurs vendus à 150 euros, le prix d’AirPods en promotion ou encore des Samsung Galaxy Buds+. Avec ses WF-XB700, Sony n’a pas à démériter : on retrouve la technologie « Extra Bass », une résistance aux éclaboussures grâce à la certification IPX4, une connectivité Bluetooth 5.0 et les principaux codecs pris en charge : AAC et SBC (et donc pas de LDAC).

Évidemment, il faudra les tester pour mieux appréhender la qualité audio ou encore l’ergonomie de ces true wireless intras. Le constructeur japonais annonce une autonomie de 9 heures pour les écouteurs et 18 heures avec le boitier. Deux coloris sont prévus, noir et bleu.

Sony WH-CH710N : un casque à réduction de bruit à 200 euros

Même constat pour le WP-CH710N, Sony a déjà une référence dans le milieu : le WF-1000xM3. Ce casque reprend grossièrement le design du 1000xM3, il semble juste un peu plus épais. C’est un casque circum-aural avec réduction de bruit active. Il est équipé du codec AAC et SB, et ne profitent pas des codecs haute résolution du casque haut de gamme de Sony. Du côté des connectiques, un port USB-C pour la charge, pour 35 heures d’autonomie annoncées. Sony met en avant sa charge rapide : 60 minutes de lecture avec 10 minutes de charge. Il est Bluetooth 5.0, avec l’appareillage facilité grâce à la puce NFC.

Sony commercialise ce casque à 200 euros, contre 280 euros pour le WF-1000xM3.

Quelques concessions qui font la différence

Comme vous pouvez le voir, les concessions de Sony semblent avant tout sur la qualité audio, les codecs les plus intéressants pour les audiophiles ne sont pas pris en charge. L’ergonomie, également, semble moins intéressante : ces produits sont plus gros et moins compacts que leurs homologues haut de gamme. Par contre, ils bénéficient des fonctions recherchées par les utilisateurs, comme la réduction de bruit active pour le casque et de bonnes autonomies, ainsi que de caractéristiques techniques du moment comme la connectivité Bluetooth 5.0.