Sony lance son XH90, un téléviseur 4K HDR taillé pour les nouvelles consoles

Annoncé au CES en janvier dernier, le XH90 de Sony arrive enfin sur le marché français. Ce téléviseur Ultra HD HDR se démarque notamment par un rétroéclairage Full Array, permettant des noirs plus profonds et une meilleure luminosité sur des zones précises de la dalle.

C’est officiel, le XH90 de Sony, annoncé en janvier dernier au CES de Las Vegas, arrivera bien en France fin mai. Attendu sous quinzaine chez les revendeurs hexagonaux, et à partir de 1299 euros, ce nouveau téléviseur se pare de plusieurs technologies qui pourraient faire de lui un écran de choix pour la nouvelle génération de consoles qui s’annonce. Car au delà des traditionnels certifications 4K et HDR, le XH90 profite de la technologie Triluminos de Sony (similaire au QLED de Samsung), d’un rétroéclairage Full Array et d’un rafraîchissement 120 Hz.

Un rétroéclairage dynamique pour des films « tels que leurs créateurs les ont imaginés »

Grâce à son rétroéclairage Full Array (disposition des LEDs par blocs pour un contrôle plus fin et indépendant de leur luminosité), le téléviseur peut générer localement sur sa dalle des zones plus sombres, ou au contraires plus lumineuses, et ce de manière dynamique. Cela permet à Sony un rendu plus fidèle. Le XH90 appartient par ailleurs à la grande famille des téléviseurs Triluminos, profitant d’un filtre à points quantiques pour une restitution boostée des couleurs par rapport à une dalle LCD classique. On peut donc s’attendre à une colorimétrie convaincante, tandis que le rétroéclairage Full Array permettra un contraste très au point et une luminosité maximale de haut vol.

Sony évoque d’ailleurs un « Netflix Calibrated Mode », développé pour reproduire une image proche de celle proposée par les moniteurs de références… mais seulement sur les productions originales de Netflix. Quoi qu’il en soit, le géant nippon espère par ce biais « préserver fidèlement la vision et l’intention du créateur ».

Pour les joueurs, Sony rappelle que son téléviseur dispose d’une dalle 120 Hz, qui tirera parti de la puissance de calcul accrue des Xbox Series X et PlayStation 5 après une mise à jour ultérieure. Ces dernières devraient en effet permettre d’atteindre le seuil des 120 images par secondes en Ultra HD sur certains jeu. Le XH90 est enfin compatible Android TV. Il supporte les requêtes formulées à l’aide de Google Assistant et intègre Chromecast. Il est également compatible avec la technologie Apple AirPlay2 pour envoyer à l’écran des contenus directement depuis un iPhone, un iPad ou un Mac.

Le XH90 se décline en quatre diagonales :