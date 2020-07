Vision-S : la voiture électrique de Sony va être testée sur route

À l'origine un simple prototype, la voiture électrique Vision-S de Sony va finalement rouler en ville. Un indice pour une possible commercialisation ?

Sony aurait-il des vues sur le marché de l’automobile électrique ? S’il est certain que le géant nippon de l’électronique compte bien investir nos habitacles, voilà qu’une phrase dans la description d’une vidéo YouTube vient semer le doute quant aux velléités du constructeur à se lancer dans la production de véhicules.

Un concept présenté au CES 2020

En début d’année, à Las Vegas, Sony avait présenté la Vision-S au CES 2020. Ce sublime prototype de voiture électrique, conçu en partenariat avec la firme canadienne Magna, permettait au spécialiste de l’audio-vidéo de montrer son savoir-faire au sein d’un véhicule.

Sony a ainsi pu faire la démonstration de ses capteurs photo CMOS (utiles à bien des égards pour des véhicules autonomes ou non), ses capteurs ToF, ou encore son système 360 Reality Audio pour des systèmes d’infodivertissement immersifs. C’était également l’occasion pour la marque de dévoiler son nouveau capteur LIDAR, là encore un incontournable pour les véhicules autonomes.

La Vision-S est arrivée à Tokyo

Mais plus qu’un habitacle de présentation, la Vision-S est un prototype parfaitement fonctionnel et Sony vient d’annoncer qu’elle avait été livrée à son siège à Tokyo afin d’en parfaire le développement. On peut donc admirer cette sublime voiture être déchargée et arriver sur le parking de l’immeuble dans une courte vidéo YouTube de moins de 1 min 30 s.

La description de la vidéo explique quant à elle que « le prototype de Vision-S est arrivé à Tokyo pour améliorer nos technologies de détection et d’environnement audio. Le prototype est également en cours de développement pour des essais routiers publics au cours de cet exercice fiscal ».

La Vision-S sera testée sur route

La Vision-S ne sera donc pas juste cantonnée aux bureaux de Sony et à des circuits privés, elle fera également l’objet d’essais sur route, prouvant ainsi qu’il s’agit bien d’un concept 100 % fonctionnel et pas juste un ensemble de technologies servant à des visées démonstratives.

La principale raison de ces essais sur route est bien évidemment de mettre à rude épreuve les différents capteurs de détection intégrés à la voiture électrique. Il s’agit néanmoins d’une étape non négligeable qui montre tout le sérieux de Sony sur le marché de l’automobile et laisse même rêver d’une potentielle sortie commerciale de la Vision-S. Cela reste un rêve pour le moment, mais après tout… pourquoi pas ?