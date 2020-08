PlayStation Store : Sony corrige un problème pénible avec l’achat des jeux

Sony a corrigé un problème de longue date sur son PlayStation Store. Désormais, les abonnés à des services comme le PlayStation Now pourront acheter correctement les jeux qu'ils souhaitent.

Quand il s’agit du succès critique de ses jeux first party, ou des ventes de sa console, Sony n’a pas de concurrent sur le marché du jeu vidéo, mais le géant japonais se montre un peu plus en difficulté quand il s’agit des services. Sur ce sujet, Microsoft a fait une véritable démonstration de force avec l’intégration du Xbox Game Pass à son offre pendant cette génération de machine, mais aussi en proposant le Xbox Live sur une multitude de plateformes : PC, Mobile ou encore la PS4 et la Switch avec quelques titres.

Mais voilà, les ventes de services et de jeux dématérialisés ont décollé, et Sony sait qu’elle doit désormais faire très attention à cette partie de son offre. C’est sans doute pour cela que la firme a enfin corrigé un problème du PlayStation Store qui handicapait ses meilleurs clients.

Les abonnés peuvent désormais acheter les jeux inclus

Jusqu’à cette fameuse mise à jour correctrice, les abonnés aux services PlayStation Plus ou PlayStation Now ne pouvaient pas acheter les jeux qu’ils avaient reçus dans leur abonnement. Problème, ces deux services coupent l’accès aux jeux si vous n’êtes plus abonnés, ce qui est tout à fait logique, mais le PlayStation Store ne proposait alors que de vous réabonner et non d’acheter vos jeux préférés.

Le site PushSquare confirme que ce problème a été corrigé. Ceux qui ont pu profiter du très amusant Fall Guys en août dans le PlayStation Plus peuvent par exemple l’acheter sur le PlayStation Store, pour continuer à en profiter même s’ils coupent leur abonnement au PlayStation Plus (bon, même si sans l’accès au jeu en ligne, Fall Guys perd quelque peu son intérêt). Dans le même ordre d’idée, Dead Cells qui a été ajouté au catalogue du PlayStation Now, peut être acheté, que vous soyez abonné au PlayStation Now ou non.

Avec l’importance prise par les services d’abonnements comme le PlayStation Now, il ne fait aucun doute que ce correctif arrive à point nommé. Bien que son interface sera différente, on imagine que ce correctif concernera aussi la PlayStation 5 à venir.