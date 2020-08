Sony transforme votre appareil photo en webcam avec un simple logiciel

Sony a dévoilé un nouveau logiciel pour Windows 10 permettant d'utiliser facilement son appareil photo comme une simple webcam. De quoi permettre une grande qualité d'image et de profiter de nombreuses fonctionnalités des boîtiers du constructeur japonais.

Même en l’absence de webcam, il est aujourd’hui de plus en plus simple de se filmer en direct pour un appel vidéo ou pour streamer une partie de jeu vidéo. Il existe en effet plusieurs applications de ce type qui permettent d’utiliser son smartphone. On peut également utiliser un appareil photo avec une carte d’acquisition dédiée. Néanmoins, Sony a voulu rendre la procédure encore plus simple.

En effet, le constructeur japonais a lancé un nouveau logiciel pour Windows 10 permettant de transformer un appareil photo Sony en une véritable webcam. Pas besoin de carte d’acquisition, le logiciel nécessite seulement de brancher le boîtier à un câble USB. Baptisé Imaging Edge Webcam, le logiciel permet également de profiter des fonctions de mise au point avec suivi des yeux des appareils photo Sony.

Pour l’heure, le logiciel est compatible avec 35 appareils photo de la marque japonaise. Parmi ceux-ci, on retrouve des appareils haut de gamme, comme les Alpha 7S III, Alpha 7R IV ou Alpha 9 II, mais aussi des appareils à prix plus accessible comme le Sony ZV-1 orienté vers le vlogging, le Sony HX95 ou le bridge Sony RX10 III. La liste complète est à retrouver sur la page de téléchargement du logiciel, sur le site de Sony.

Sony devancé par Canon, Panasonic et Fujifilm

Le constructeur japonais n’est pas le premier à proposer une solution logicielle pour utiliser son appareil photo en webcam. Canon a cependant lancé un logiciel similaire en avril dernier, baptisé EOS Webcam Utility Beta. Comme la solution de Sony, il permet de brancher simplement son boîtier photo à un ordinateur en USB pour l’utiliser comme une webcam. Panasonic a également proposé une option similaire grâce à une mise à jour du logiciel Lumix Tether en juin dernier. Enfin, Fujifilm a également proposé son propre système avec le logiciel X Webcam.

Ces différentes solutions ont l’avantage de ne pas nécessiter l’achat d’une carte dédiée comme le Cam Link d’Elgato. Néanmoins, elles ne sont pas compatibles avec tous les modèles de toutes les marques.