PS5 : il n’est pas possible de stocker les nouveaux jeux sur un disque dur externe

Mauvaise nouvelle, il ne sera possible de stocker les jeux PS5 sur des disques dur ou SSD externes. Il faudra se contenter des espaces de stockage interne.

La nouvelle PlayStation 5 de Sony a tout l’air d’être une excellente console next-gen. Entre son interface novatrice et fluide, ses très bonnes performances, son silence ou encore sa manette proposant plus d’immersion dans les jeux, elle a vraiment de nombreux arguments pour elle.

Malheureusement, tout n’est pas idéal pour le lancement, et les testeurs ont également découvert quelques mauvaises nouvelles. Hier par exemple, nous apprenions que le port libre M.2 à l’intérieur de la console, prévu pour permettre l’ajout par un utilisateur d’un second SSD, serait désactivé pour le lancement de la console.

En ce qui concerne les jeux PS5, il faudra aussi se passer des solutions en USB.

Pas de stockage froid pour éviter les retéléchargements

En raison du confinement et par manque de disque dur externe, nous n’avons pas pu tester cet élément avec notre exemplaire. Cependant plusieurs sites rapportent qu’il n’est pas possible de copier les jeux PS5 sur un disque dur externe ou un SSD en USB.

Les jeux next-gen, que ce soit pour la PlayStation 5 ou la Xbox Series S et X seront désormais conçus pour des SSD ultra rapide que l’on retrouve dans les nouvelles consoles. Le fait d’empêcher de lancer des jeux depuis un stockage plus lent, surtout en USB, était donc attendu.

En revanche, les nouvelles Xbox permettent de copier les nouveaux jeux sur des stockages plus lents, tout en bloquant leur lancement, pour éviter de perdre du temps à retélécharger un jeu après sa désinstallation. Le disque dur joue alors le rôle de stockage froid.

Sony a peut-être souhaité éviter cette confusion entre jeux stockables et jeux lançables depuis un support externe, ou alors cette fonction n’arrivera peut-être que par une mise à jour ultérieure du système.

Les joueuses et joueurs PS5 devront donc se contenter des 665 Go disponibles sur la console pour stocker et jouer aux nouveaux jeux. Les jeux PS4 restent parfaitement stockables et jouables sur un stockage externe.