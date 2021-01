Influencé par l’iPhone 12 Mini, Sony préparerait un Xperia Compact pour 2021

Sony devrait bien faire renaitre sa gamme Xperia Compact pour rivaliser avec l'iPhone 12 Mini d'Apple. Une fuite dévoile le design.

Alors que HTC a quasi disparu, et que LG pourrait bientôt jeter l’éponge, Sony est l’un des premiers fabricants de smartphones Android à préserver. Il faut dire que la marque japonaise a toujours réussi à trouver des moyens de se distinguer du reste du marché. Le meilleur exemple est sans aucun doute sa gamme Compact qui permettait pendant plusieurs années d’avoir un smartphone haut de gamme dans un format « mini » et avec un prix parfois inférieur aux concurrents. L’auteur de cet article se souvient en particulier de son cher Xperia Z3 Compact qui offrait un design étanche et une excellente autonomie avec un petit design.

Si Sony a fini par mettre sa gamme Xperia Compact de côté, la marque réfléchirait aujourd’hui à un grand retour. Cette idée serait portée par l’arrivée sur le marché de l’iPhone 12 Mini d’Apple, qui reprend plusieurs ingrédients de la recette chère à Sony.

Voici le design du futur Xperia Compact

Aujourd’hui le bien connu OnLeaks nous offre un premier aperçu de ce futur Sony Xperia Compact 2021. Le nouveau smartphone serait équipé d’un écran de 5,5 pouces, toujours dans un format allongé borderless, avec un design assez rectangulaire, qui n’est pas sans rappeler les anciens Xperia, tout en s’inspirant du récent Xperia 5 II.

D’après OnLeaks, le téléphone mesure environ 140 x 68,9 x 8,9 mm, ce qui en fait un téléphone plus grand que l’iPhone 12 Mini (131,5 x 64,2 x 7,4 mm), mais tout de même très compact pour le marché Android. Cela correspond à peu de choses près aux dimensions du Google Pixel 5 (144,7 x 70,4 x 8 mm).

On peut voir que la caméra frontale serait intégrée sous forme d’une goute d’eau à l’avant au centre, avec un capteur de 8 mégapixels. Au dos, c’est un module photo à appareils qui serait installé avec un capteur principal de 13 mégapixels. On retrouve sur le côté le bouton de réglage du volume et le bouton caméra, l’une des marques de fabrique de Sony. Le lecteur d’empreinte se trouve aussi sur la tranche, et joue aussi le rôle du bouton d’alimentation.

Dernier détail à relever sur ce téléphone, la présence d’un port jack 3,5 mm sur le dessus, et d’un port USB-C en dessous.

La question du rapport qualité prix

Reste désormais à en découvrir plus sur ce prochain smartphone. La fuite d’Onleaks se concentre surtout sur le design, et il faudra attendre d’autres fuites pour en découvrir plus sur sa fiche technique. Ce smartphone pourrit-il rivaliser avec les appareils haut de gamme ? Ou sera-t-il relégué au rang de milieu de gamme comme c’était le cas de certains Xperia Compact et du précédent iPhone SE ? Enfin, à quel tarif Sony voudra commercialiser ce nouveau produit ? La marque savait se montrer très compétitive avec la gamme Compact. Il sera intéressant de voir ce qu’elle peut proposer en 2021.