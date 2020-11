Sony pourrait lancer un nouveau smartphone compact… mais pas premium

D'après les informations du site japonais Android Next, Sony lancerait un nouveau smartphone « Compact » en 2021, doté d'une puce Snapdragon 775.

Il y a près de trois ans, Sony lançait son Xperia XZ2 Compact, un smartphone doté d’un écran de cinq pouces avec toutes les caractéristiques d’un smartphone haut de gamme. Depuis, le constructeur a mis fin à sa gamme « Compact » avec ses petits formats et ses caractéristiques premium.

Il semblerait néanmoins que le constructeur japonais soit prêt à se relancer dans les modèles de petit format. C’est en tout cas ce qui ressort des informations du site japonais Android Next. Selon ses informations, le constructeur lancera en février prochain le Xperia 1 III — héritier des Xperia 1 et Xperia 1 II — ainsi qu’un Xperia 10 III — devant succéder aux Xperia 10 et 10 II.

Par ailleurs, outre ces deux appareils, Sony préparerait également un modèle petit format équipé d’un écran de 5,5 pouces. Un modèle particulièrement petit par rapport aux deux autres. À titre de comparaison, le Sony Xperia 5 II, lancé en septembre dernier, arborait un écran de 6,1 pouces.

Un processeur de la série 7 et non pas de la série 8

Ce smartphone Sony Xperia au format compact sortirait ainsi au cours du premier semestre 2021 et pourrait être lancé sous le nom de « Xperia 1 III Compact » ou « Xperia 5 II Compact ». Néanmoins, contrairement aux deux smartphones auxquels il ferait référence, il ne s’agirait pas d’un produit premium. L’appareil devrait en effet être doté d’une puce Snapdragon 775. Cette puce succéderait aux Snapdragon 765 et 765G lancés par Qualcomm cette année.

Avec ces caractéristiques, on s’attend à des performances fluides dans la navigation ou dans les jeux, sans toutefois atteindre les mêmes niveaux de performance pure qu’avec le Snapdragon 865 ou le Snapdragon 875 qui devrait lui succéder.

Contrairement aux précédents smartphones « Compact » de Sony, ce futur modèle ne reprendrait donc pas exactement les mêmes caractéristiques que ceux servant de base à l’appareil. Il n’empêche qu’il devrait tout de même s’agir d’un smartphone haut de gamme, le Snapdragon 765 étant déjà utilisé par plusieurs constructeurs, comme Google ou Motorola, sur leurs smartphones flagship, sans que les performances à l’usage n’en soient diminuées.

Pour l’instant, on ignore encore quand Sony compte lancer précisément son smartphone Compact, si les informations d’Android Next sont avérées. Le site japonais se contente d’annoncer une commercialisation avant le mois de juillet 2021.