Sony dévoile la barre de son 5.1 HT-S40R avec surround sans fil

Le Sony HT-S40R comprend une barre de son et un caisson de basses. Associés à deux enceintes surround branchées à un ampli récepteur sans fil, c’est un système 5.1 de cœur de gamme compact, compatible Bluetooth et Dolby Audio.

Avec le système home-cinéma compact HT-S40R, Sony vise une clientèle désireuse de profiter d’un son 5.1 enveloppant pendant le visionnage des films et séries en streaming. Le système audio HT-S40R se compose ainsi d’une barre de son, d’un caisson de basses et de deux enceintes surround connectées à un ampli-récepteur radio. Le Sony HT-S40R est donc sans fil entre la barre de son à l’avant et les enceintes surround à l’arrière, mais il faudra tout de même brancher ces dernières à leur ampli-récepteur dédié, au moyen des câbles fournis.

Des amplificateurs maison

Sur le papier, le système 5,1 Sony HT-S40R présente plusieurs gages de qualité. Tout d’abord les trois amplis intégrés, celui de la barre de son, du caisson de basses et du récepteur sans fil surround, ont tous été développés par Sony et sont labellisés Sony S-Master. Il ne faut certainement pas en attendre les 600 W annoncés — il s’agit d’une puissance totale cumulée en crête et sur une plage étroite de fréquences — mais on peut raisonnablement tabler sur un volume sonore suffisant pour un petit salon.

Autre atout, le caisson de basses s’annonce plutôt imposant et relativement lourd avec près de 10 kg, deux conditions nécessaires à une restitution soignée des basses fréquences.

Modes musique et nuit

La barre de son 5.1 Sony HT-S40R est équipée d’un récepteur Bluetooth SBC qui facilitera l’écoute musicale depuis un smartphone ou un ordinateur. La télécommande fournie permettra de basculer entre les différentes entrées et d’activer les différents modes audio. L’un est automatique et détecte le type de signal reçu pour optimiser la restitution.

Les autres sont prédéfinis et assurent une meilleure restitution des voix, de la musique ou encore une distribution sur l’ensemble des enceintes connectées. Le mode nuit, quant à lui, permet une compression dynamique pour éviter les écarts de niveau trop marqués. Ces fonctions sont accessibles directement depuis la télécommande.

Connectique complète

Quant à la connectique, Sony est allé à l’essentiel avec une prise HDMI compatible ARC, pour récupérer les flux audio Dolby Digital ou PCM transmis par le téléviseur. Parallèlement, une entrée audio optique permet de connecter une source stéréo ou multicanal. Par ailleurs, une entrée ligne autorise le branchement éventuel d’une source analogique, telle qu’un baladeur pour écouter de la musique. Enfin, les clés USB contenant des fichiers audio MP3, WAV ou WMA peuvent être lues.

La barre de son 5,1 Sony HT-S40R sera proposée dès le mois de mai 2021 au prix public conseillé de 500 euros.

