Sony Xperia 1 III : a priori, un smartphone très haut de gamme bientôt annoncé

C'est un miracle commercial que Sony n'ait pas encore abandonné le marché du smartphone. Heureusement pour ceux qui ont toujours des Xperia, la marque japonaise fait encore de bons smartphones. Justement, le Sony Xperia 1 III devrait être annoncé bientôt et quelques indices sont apparus sur le web.

Après notre test du Sony Xperia 1 II l’année dernière, nous étions sur notre faim : 60 Hz sur l’écran, pas de mode nuit en photo, pas de reconnaissance faciale, pas mal de petits manquements qui font défauts en comparaison des smartphones de Samsung, Oppo, Apple… Un bilan mitigé malgré de super performances et une autonomie très correcte.

Depuis le début d’année, et comme chaque année, il est question d’un nouveau modèle de Xperia. Il y a déjà eu un rendu en janvier, et nous aurions du découvrir le nouveau smartphone au Mobile World Congress. Mais 2021 est une année spéciale et rien ne se passe comme prévu, nous ne connaissons donc toujours pas le nouveau Xperia.

Sony Xperia 1 III : quelques indices

Premièrement, les optiques à l’arrière devraient être estampillées Zeiss. La marque japonaise est déjà associée à la marque allemande dans le domaine de la photographie. Tandis que Zeiss a été longtemps partenaire de Nokia dans la conception de smartphones, et plus récemment elle s’est associée à Vivo.

Les autres caractéristiques nous viennent d’une fuite d’information sur le réseau social Weibo partagée par des médias japonais. Cette fuite est en réalité un extrait d’informations d’une certification TENAA qui détaille quelques lignes de la fiche technique.

Le Xperia 1 III devrait donc équipé du Snapdragon 888, la puce la plus puissante de Qualcomm, avec 12 Go ou 16 Go de mémoire RAM. Il aurait également 512 Go de stockage en UFS 3.1.

C’est une fuite à prendre avec de grosses pincettes, nous n’avons plus qu’à attendre l’annonce officielle. En espérant que Sony ne prenne pas une décision similaire à celle de LG Electronics.