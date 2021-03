PS5 : la console a un problème avec les contenus non HDR (SDR)

La PS5 n'est pas capable d'afficher correctement les contenus SDR, non HDR, à l'écran et souffre d'un problème de black crush.

Avec la PlayStation 5, Sony a fait le choix de faire table rase du passé et de proposer une toute nouvelle expérience utilisateur, pour une nouvelle génération de console. Cela passe notamment par un tout nouveau système d’exploitation, avec une interface complètement neuve. Parmi les changements intégrés par Sony, on peut mentionner l’affichage permanent d’un flux HDR, que la source soit HDR ou non, là où la Xbox par exemple, se contente d’un flux SDR (c’est-à-dire standard) quand le contenu n’est pas HDR.

Sur le papier, c’est une bonne idée de la part de Sony, car cela permet d’éviter les écrans noirs d’activation ou de désactivation au passage au HDR sur certains téléviseurs. Problème : l’affichage du contenu SDR n’est pas idéal.

Le problème est assez simple à reproduire : il suffit de désactiver le HDR ou d’utiliser la console avec un écran classique. À ce moment-là, la console rate la reproduction en SDR de ce qu’on lui demande d’affichage. Le bug a été identifié par les équipes de Digital Foundry, en particulier Alexander Battaglia et John Linneman.

Yeah, it’s been a real issue for us. That said, in this case, it’s likely a full/limited RGB issue as PS5 typically crushes darker shades rather than increase the black floor.

— John Linneman (@dark1x) March 28, 2021