Spider-Man Miles Morales : une simulation des muscles par IA rend le personnage plus réaliste

La dernière mise à jour de Spider-Man Miles Morales, en plus d'apporter un nouveau costume, offre un nouveau corps à l'homme araignée. Ses muscles, son squelette, ses vêtements, tout est simulé en temps réel d'après un directeur technique du studio.

Dans le développement de jeux vidéo, les techniques qui utilisent des simulations basée sur la physique séduisent de plus en plus de développeurs. La nouvelle mise à jour de Spider-Man Miles Morales, exclusivité de Sony sur PS5, en est un bon exemple. C’est presque imperceptible, mais le héros de Marvel a changé de silhouette : il a l’air plus sec, mais aussi plus réaliste.

D’après Josh DiCarlo, le responsable de la conception technique des personnages chez Insomniac Games, le studio derrière le jeu à l’homme-araignée, cette différence est due à la technique utilisée.

Des techniques auparavant réservées au cinéma

À gauche, la structure du personnage, son squelette, ses muscles, ses vêtements, répondent à des règles physiques posées par les développeurs, et que le moteur du jeu s’efforce d’appliquer à chaque image affichée à l’écran.

À droite, le personnage a beau être animé de la même manière, son corps ne se déforme pas comme un véritable objet physique, de chair et de tissus, ce qui donne un résultat plus cartoonesque. Le directeur technique précise que le changement est encore plus frappant lorsque Spider-Man est en mouvement.

« Nous avons entièrement simulé le personnage, de l’intérieur vers l’extérieur en utilisant des techniques auparavant uniquement disponible au cinéma », a encore ajouté le développeur sur Twitter, en réponse à des commentaires d’internautes curieux. En effet, il y a fort à parier qu’il y a quelques années, cette technologie aurait demandé trop de ressources aux machines pour être implémentée. Elle est d’ailleurs uniquement réservée à la version PS5 du jeu. Précisons tout de même que d’après le tweet du studio, cette fonctionnalité sera disponible seulement sur certains costumes. Pour l’implémenter, Insomniac Games a utilisé la technologie ZivaRT, basée sur du machine learning.

La mise à jour ajoute par ailleurs un nouveau costume, disponible gratuitement, et baptisé « Advanced tech suit », compatible avec ZivaRT.