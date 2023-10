SteelSeries Alias : la marque dévoile ses premiers microphones dédiés au streaming

La marque danoise SteelSeries se lance dans le monde du streaming avec deux microphones pour les joueurs, l’Alias et l'Alias Pro.

Fort de son expertise de plus de 20 ans dans les accessoires gaming (souris, clavier, casques audio et même ses célèbres tapis de souris), SteelSeries se lance dans une nouvelle gamme de produits. Le constructeur danois dévoile ses premiers microphones « conçus spécialement pour les gamers » avec la gamme Alias et ses deux produits : l’Alias et l’Alias Pro.

Ces deux produits ciblent les joueurs voulant débuter dans le monde du streaming tout en voulant du matériel qui tiendra sur la durée.

Alias, un micro USB clé en main

Alias est le premier microphone de la gamme fonctionnant directement en USB sans nécessiter d’interface audio dédiée. Celui-ci est doté d’une capsule cardioïde plus large que les autres modèles de la même catégorie afin de capturer la voix dans toutes ses nuances. Moins directionnel qu’un Shure SM7B, le microphone autorise une liberté de mouvement supplémentaire pour les utilisateurs.

Pour faciliter son paramétrage en temps réel, le microphone Alias affiche une série de LED à la couleur personnalisable en façade indiquant le gain sonore ainsi que le statut du mode muet. Sur les côtés, on retrouve les traditionnelles molettes de gain et de volume, ainsi qu’une prise 3,5 mm pour brancher un casque audio.

Alias Pro, un micro XLR qui vient avec son interface audio

Pour les joueurs plus exigeants et souhaitant une configuration encore plus modulable, SteelSeries lance aussi l’Alias Pro, un microphone XLR à brancher sur l’interface audio incluse, le XLR Stream Mixer. Contrairement à son petit frère, ce modèle nécessite une alimentation fantôme 48 v proposée par l’interface.

SteelSeries a décidé de proposer sa propre station de contrôle avec le Stream Mixer, qui dispose de deux boutons ainsi que de deux molettes tournantes pour régler le volume et le gain du microphone. Ces boutons sont personnalisables au sein du logiciel Sonar for Streamers, vous permettant de les assigner à d’autres fonctions comme la réduction du volume de votre chat ou de n’importe quelle piste audio. Le Stream Mixer dispose de deux ports USB afin d’être utilisé dans la cadre d’une configuration de streaming à deux PC (l’un dédié à la diffusion, l’autre au jeu).

Sonar for Streamers, une suite logicielle hautement paramétrable

Le lancement d’une nouvelle gamme de produits va de pair avec une mise à jour conséquente de toute la partie logicielle développée par SteelSeries. Le constructeur a ainsi ajouté la section Sonar for Streamers à son logiciel Sonar, avec à la clé de nombreuses possibilités de paramétrage et de personnalisation.

Comme c’est le cas pour les casques audio de la marque, les joueurs pourront régler la signature sonore de leur microphone à l’aide de 10 réglages EQ paramétriques avec de nombreux préréglages inclus. Un mixeur logiciel autorise un réglage en finesse des volumes de chacune de vos applications et sources audios, facilement paramétrables avec un système de glisser / déposer pour chacun de vos jeux.

Enfin, l’option ClearCast AI propose son propre moteur de réduction de bruit ambiant fonctionnant sur grâce au machine learning.

Le microphone Alias est disponible dès aujourd’hui au prix de 199 euros. Le microphone Alias Pro, avec XLR Stream Mixer inclus, est disponible dès aujourd’hui au prix de 349 euros.