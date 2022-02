Deux nouvelles tablettes TCL dévoilées à des prix agressifs au MWC 2022

TCL officialise deux nouvelles tablettes pour l'Europe au MWC 2022 : les Tab 10S 5G et Tab 10 HD.

Le MWC 2022 a permis à TCL de lancer cinq nouveaux smartphones, mais la marque saisit l’opportunité pour également dévoiler de nouvelles tablettes sur les marchés européens. Il faut dire que le secteur a repris quelques couleurs ces derniers temps et a connu une recrudescence de nouveaux modèles. Faites donc connaissance avec la TCL Tab 10 HD et la TCL Tab 10S 5G.

TCL Tab 10 HD

La TCL Tab 10 HD est une tablette d’entrée de gamme qui propose un écran IPS de 10,1 pouces avec une définition HD (800 x 1280 pixels). Elle est animée par un SoC modeste MT8768 de MediaTek. La puce est épaulée de 2 Go de RAM pour faire tourner Android 11 Go, une version de l’OS adaptée aux appareils avec peu de mémoire vive. L’espace de stockage de 32 Go est extensible jusqu’à 256 Go.

La caméra arrière a une définition de 5 mégapixels, tout comme celle à l’avant. Notons aussi la présence d’une batterie de 5000 mAh et de deux haut-parleurs. La Tab 10 HD est compatible avec la 4G. Comptez sur des dimensions de 243,18 x 158,18 x 9,2 mm pour un poids de 448 grammes.

TCL Tab 10S 5G

La TCL Tab 10S 5G muscle bien plus son jeu. Son écran reste à 10,1 pouces avec un affichage IPS, certes, mais il goûte à une définition Full HD (1200 x 1920 pixels) plus confortable. La puce MT8771 (toujours MediaTek) augure de meilleures performances que sur l’autre modèle et, surtout, offre une compatibilité avec le réseau 5G.

On profite ici de 4 Go de RAM et d’un espace de stockage de 64 Go (extensible à 256 Go). La TCL Tab 10S 5G a le mérite d’embarquer nativement Android 12. Mentionnons aussi la batterie de 8000 mAh et la caméra de 8 mégapixels à l’arrière (5 Mpx en frontal). Les dimensions de cette ardoise sont de 241,67 x 158,6 x 8,45 mm et la balance affiche 490 grammes.

Prix et date de sortie des TCL Tab 10S 5G et Tab 10 HD

La TCL Tab 10 HD est d’ores et déjà disponible en Europe pour un prix conseillé de 179 euros. Si vous êtes tentés par la TCL Tab 10S 5G, celle-ci sortira dans le courant du deuxième trimestre 2022 sur le Vieux Continent à 349 euros.

