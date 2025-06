Galaxy Watch 8 : on connaît les prix attendus pour les prochaines montres de Samsung

Le site WinFuture affirme avoir mis la main sur la grille tarifaire des futures Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic. Des tarifs qui devraient être en hausse par rapport à l’an dernier.

La Galaxy Watch Ultra, la Galaxy Watch 8 Classic et la Galaxy Watch 8 // Source : Evan Blass

C’est désormais confirmé, c’est le 9 juillet prochain que Samsung tiendra son prochain événement Galaxy Unpacked. L’occasion pour la marque coréenne de présenter non seulement ses novueaux smartphones pliants, mais aussi ses futures montres connectées, les Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic.

Pour aller plus loin

Galaxy Watch 8 : format Ultra, version Classic, fenêtre de sortie, suivi de santé… tout ce qu’on sait des prochaines montres Samsung

Depuis quelques mois, les rumeurs se sont multipliées au sujet des prochaines montres de Samsung. En plus de nouvelles fonctionnalités prévues avec l’arrivée de One UI 8 Watch, la marque a indiqué vouloir proposer un design « innovant » sur ses nouvelles toquantes, qui devraient reprendre la forme de la Galaxy Watch Ultra de l’an dernier.

Seulement, jusqu’à présent, un mystère restait entier, celui du prix des futures montres de Samsung.

Une Galaxy Watch 8 40 ou 50 euros plus chère

C’est finalement le site WinFuture qui a levé en partie le mystère dans un article publié ce mercredi. Le journaliste allemand Roland Quandt, généralement très bien informé, indique en effet avoir eu connaissance des prix des prochaines montres Samsung. Il précise cependant que les tarifs qui lui ont été communiqués ne viennent pas de la zone euro et qu’ils pourraient donc varier une fois la conversion faite.

La Samsung Galaxy Watch 8 // Source : Evan Blass

D’après Roland Quandt, la Galaxy Watch 8 standard, sans lunette rotative, pourrait coûter « 40 à 50 euros de plus » que la Galaxy Watch 7 de l’an dernier, rapportant son prix à 359 euros pour le modèle de base, en version 40 mm et connectivité Wi-Fi, et jusqu’à 449 euros pour la version 44 mm 4G. Selon lui, cette hausse s’expliquerait en partie par le stockage plus important de la montre, qui passerait de 32 à 64 Go.

Une Galaxy Watch 8 autour de 500 euros

De son côté, la Galaxy Watch 8 Classic serait quant à elle proposée à « un peu moins de 500 euros ». Rappelons que, selon les rumeurs, ce modèle à lunette rotative ne devrait être disponible qu’en en seul format de 47 mm de largeur.

La Samsung Galaxy Watch Ultra bleue // Source : Evan Blass La Samsung Galaxy Watch 8 Classic // Source : Evan Blass

Enfin, WinFuture indique aussi que la Galaxy Watch Ultra en édition bleue, nouveau coloris attendu pour cette année, devrait être proposée au même prix que les teintes de l’an dernier, soit « au moins 699 euros ».

Bien évidemment, ces informations restent encore à prendre avec des pincettes. Non seulement les prix peuvent varier grandement d’un pays à l’autre en fonction de la devise, mais Samsung pourrait également profiter des dernières semaines avant le lancement pour ajuster plus précisément sa stratégie tarifaire.

On en saura davantage sur les futures montres connectées à l’occasion de la conférence Galaxy Unpacked de Samsung, le 9 juillet prochain. D’ici là, vous pouvez retrouver notre dossier pour tout savoir sur les Galaxy Watch 8 et Galaxy Watch 8 Classic.