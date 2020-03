[…] Ce séduisant design pourrait ringardiser les smartphones pliables […]

TCL a dévoilé un prototype de smartphone extensible qui pourrait bien séduire les utilisateurs non conquis par les smartphones pliables.

Les smartphones pliables — qu’on les trouve pertinents ou non — ont de quoi impressionner. Réussir à plier un écran de la sorte sans le briser représente une innovation technologique capable de laisser une marque indélébile sur les prochains paradigmes du marché mobile.

Or, il faut se rappeler que plier un écran ne nécessite pas forcément de plier le smartphone. C’est justement l’idée du concept proposé par TCL. Des médias américains, dont Android Authority, ont pu découvrir un modèle factice d’un concept de smartphone extensible de la marque chinoise. Sur les vidéos de prise en main, on voit un écran inutilisable — il s’agit juste d’une image imprimée dessus — et on peut voir un effet plastique qui semble particulièrement prononcé. Et pourtant, l’étincelle dans les yeux est bien présente.

Finally: the one I think we all hope actually makes it to market someday. TCL's "Scrollable" is about the size of a Galaxy Note 10+ when closed … but a little pull on the edge causes motors to deploy the screen into tablet mode, unfurling like a pirate's treasure map. pic.twitter.com/x5Ht8mhM2l — Michael Fisher (@theMrMobile) March 5, 2020

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus, le smartphone ne se plie pas, il s’étend. Dans le format le plus compact — offrant déjà un grand écran de 6,75 pouces — une partie de l’écran est cachée à l’intérieur de l’appareil. Ce n’est que lorsqu’on tire un peu sur les bords que la dalle se déroule grâce à un système de moteur (non fonctionnel sur ce factice) et de châssis coulissant.

Toute cette partie de l’écran donne ainsi l’impression de sortir de nulle part et c’est vraiment plaisant à l’œil. Dans le format tablette, on a droit à une diagonale de 7,8 pouces.

Une belle alternative

Ce genre de produits, s’il voit vraiment le jour, pourrait se poser en alternative intéressante pour les personnes qui trouvent le Samsung Galaxy Fold ou le Huawei Mate Xs trop gros et encombrant et les Galaxy Z Flip et Motorola Razr trop peu pertinents lorsque repliés.

TCL a peut-être trouvé le bon point d’équilibre ici. Android Authority souligne que, selon ses dires, le constructeur disposerait d’un modèle utilisable, mais que cet exemplaire est resté bloqué en Chine, à Wuhan, une ville aujourd’hui plongée en quarantaine à cause de l’épidémie du coronavirus. On se pose quand même quelques questions quant à la possibilité de produire un smartphone commercialisable.

Un autre modèle à deux charnières

TCL a aussi présenté un autre prototype de smartphone extensible. Pour celui-ci, la firme a utilisé deux charnières pour déplier l’appareil comme un accordéon. Une piste déjà explorée auparavant par le constructeur.