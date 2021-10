Avec des véhicules toujours plus connectés, Tesla est désormais en mesure de proposer des tarifs d’assurance variables selon la conduite du propriétaire. Pour certains, ce sera une bonne surprise, quand pour d’autres, c’est la douche froide.

Nous vous en parlions en avril dernier, et six mois plus tard c’est une réalité. Les bons conducteurs qui souscrivent à l’assurance de leur Tesla directement auprès du constructeur auront une évaluation continue de leur conduite, pour faire évoluer à la baisse, ou à la hausse, leur tarif.

De l’argent à gagner… ou à perdre selon votre conduite

Pour cette évaluation, Tesla se base sur le « Safety Score » (Score de Sécurité) qui a été dévoilé à la fin du mois de septembre 2021. Cinq facteurs sont évalués, et contribuent à vous donner un résultat compris entre 0 et 100 qui reflétera la sûreté de votre conduite. Autrement dit, c’est une mesure qui calcule la probabilité d’avoir un accident, et qui coûterait donc de l’argent à l’assureur.

Les facteurs retenus sont :

Alertes de collision frontale ;

Freinage appuyé ;

Virages agressifs ;

Non-respect de la distance de sécurité ;

Désengagements forcés de l’Autopilot.

Ces cinq facteurs sont les mêmes qui ont permis à certains aux USA de bénéficier du fameux FSD en bêta, qui est pour le moment proposé à ceux qui ont le score maximal, soit 100. En pratique, un post sur Reddit révèle ce que cela donne pour un conducteur de Tesla ayant souscrit à l’assurance.

La capture d’écran ci-dessus révèle quelques détails intéressants. Tout d’abord, le calcul par défaut est donné pour un score de 90, et tous ceux qui auraient un score différent verraient leur tarif ajusté à la hausse ou à la baisse.

Le propriétaire de ce véhicule a un score de 100. On remarque que sa cotisation est estimée à 53,90 dollars par mois, contre 89,16 dollars avec un score de 90. Cela équivaut à une réduction de 40 % sur le tarif initial, ce qui est loin d’être négligeable.

Un yo-yo des prix selon les périodes

Si les bons conducteurs seront récompensés, les moins bons (au sens du Safety Score de Tesla) seront quant à eux pénalisés. Si l’on se base sur les chiffres observés ci-dessus, les écarts de tarifs pourront être conséquents. En effet, si quelqu’un avec un score de 90 paye déjà 65 % plus cher qu’un conducteur ayant un score de 100, les personnes qui affichent un score de 80 ou moins peuvent s’attendre à payer plus du double par rapport aux meilleurs élèves.

Sans aucun doute, les personnes qui seront dans cette situation iront chercher leur assurance ailleurs, tant que seul Tesla a accès à ces données. En Europe, l’assurance proposée par Tesla n’existe pas encore, car elle n’est disponible que dans certains États américains, mais on imagine que le constructeur souhaitera proposer ce service partout lorsque ce sera autorisé.