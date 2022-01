Les tunnels anti-bouchons d’Elon Musk entraînent des bouchons

Le comble ! Le CES 2022 est un coup d'essai pour le réseau de tunnels anti-bouchons d'Elon Musk... mais cela ne se passe pas comme prévu.

La Boring Company d’Elon Musk s’est donnée comme objectif de construire un réseau de tunnels pour voitures sous Las Vegas. Surnommé le « Vegas Loop », le système permet aux passagers de voyager en Tesla vers et depuis des endroits comme les hôtels-casinos du Strip de Las Vegas, le nouveau stade de football de la ville, le Las Vegas Convention Center et l’aéroport international McCarran.

Le système qui a été approuvé comprend 47 kilomètres de tunnels et 51 stations. Environ 57 000 passagers peuvent le traverser à l’heure, l’ensemble a été entièrement financé par Elon Musk via The Boring Company. Les véhicules finiront par traverser les tunnels de manière autonome, mais pour le moment cela se fait grâce à des chauffeurs. Les voitures suivent les « conduits » et les capteurs qui sont installés dans les tunnels.

Les tunnels bouchonnent

Pendant le CES 2022, cependant, environ 40 000 personnes sont actuellement sur place (au lieu de 190 000 dans les expositions précédentes). Les conférences et rendez-vous du CES 2022 ont lieu partout dans la ville, le réseau de tunnels « Vegas Loop » a donc été massivement utilisé. Le comble est que ce réseau de tunnels censés éviter les bouchons… a entraîné des bouchons comme on a pu le voir en vidéo ci-dessous, partagée par Numerama.

It turns out the congestion-busting “future of transport” is already experiencing congestion. pic.twitter.com/yJY9b0Nwjj — Adam Tranter (@adamtranter) January 6, 2022

Ce projet test est un coup d’essai pour la Boring Company, qui doit parvenir à prouver que sa solution est viable… et pas uniquement pour les voitures. Sous la critique qui disait que ces tunnels pensés pour transporter des voitures favoriseraient les plus aisés, Elon Musk avait en effet changé de plan pour son entreprise et affirmé qu’elle proposerait avant tout des transports en commun. Le système avait alors été légèrement revu pour transporter de petites rames de 8 à 16 passagers.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.