Plus de 25 voitures Tesla hackées : de l’importance d’appliquer la double authentification

Un hacker affirme avoir pris le contrôle à distance de plus de 25 voitures Tesla à l’insu des propriétaires. La faille ne viendrait pas des infrastructures du constructeur, mais ce dernier devrait néanmoins revoir sa politique sur la double authentification.

Tesla est-il fautif ? C’est la question que l’on peut se poser en découvrant les allégations de David Colombo, un hacker de 19 ans qui affirme sur Twitter avoir pris le contrôle à distance de plus de 25 voitures électriques de Tesla dans 13 pays différents. C’est surtout l’occasion de rappeler de bonnes pratiques en matière de sécurité et l’importance de la double authentification.

Pour bien comprendre le sujet, il faut savoir que David Colombo explique être en mesure d’activer le mode Sentinelle des véhicules (le système de surveillance des activités de la voiture) ainsi que l’option de conduite sans clé, d’ouvrir les portes et les fenêtres ou encore de connaître la position géographique exacte de chaque Tesla.

I could also query the exact location, see if a driver is present and so on. The list is pretty long.

And yes, I also could remotely rick roll the affected owners by playing Rick Astley on Youtube in their Tesla‘s😂

— David Colombo (@david_colombo_) January 11, 2022