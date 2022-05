Tesla Model S et Model X : l’écran central peut désormais pivoter

Annoncé comme une fonctionnalité présente au lancement des commandes, puis annulé avant le début des livraisons, l’écran pivotant des Tesla Model S et Model X semble faire son retour sur le devant de la scène. Les derniers véhicules livrés en sont désormais équipés.

Une fois n’est pas coutume, Tesla améliore discrètement ses véhicules pendant leur cycle de production. Ce sont les dernières Model S et Model X sorties d’usine qui embarquent un ajout qui semblait perdu pour toujours : l’écran central pivotant, à l’aide de moteurs intégrés.

Un écran pivotant qui n’était plus attendu

Lors de l’annonce des nouveaux vaisseaux amiraux de la firme d’Elon Musk à l’automne 2020, l’écran central pivotant avait été mis en avant comme une fonctionnalité existante, présentée notamment dans le configurateur en ligne. Quelques mois plus tard, ce fut retiré discrètement, laissant penser que ce ne serait pas disponible.

Pour aller plus loin

Tesla Model S Plaid dévoilée : un bolide avec 840 km d’autonomie et 1100 chevaux

Les premières livraisons ont d’ailleurs confirmé cela : aucune possibilité de faire pivoter l’écran, ou de l’incliner. Depuis quelques jours toutefois, cela semble avoir changé, avec des livraisons à la toute fin du mois d’avril qui proposaient une nouvelle fonctionnalité dans le logiciel embarqué, permettant justement de faire pivoter l’écran pour que l’angle de vue soit plus adapté pour le conducteur, ou pour le passager.

Tesla finally added screen swivel to the refreshed model s pic.twitter.com/JeldBrRTXw — Larry Li (@TeslaFrunk) May 3, 2022

Pour rappel, dans les anciennes Tesla Model S et Model X, un écran vertical était présent. Ce dernier était légèrement incliné vers le conducteur, lui assurant un angle de vue optimal. Cet écran était inamovible, pour le meilleur ou pour le pire. Dans l’habitacle des nouvelles Tesla Model S et Model X (qui ne sont toujours pas disponibles en Europe), l’écran vertical a laissé sa place à un écran horizontal, comme c’est le cas dans les Model Y et Model 3.

Ce format horizontal permet d’harmoniser le design à l’intérieur de la gamme de véhicules Tesla et de simplifier le développement logiciel. Quelques conducteurs de Tesla Model S et Model X outre-Atlantique regrettaient tout de même de ne plus pouvoir incliner leur écran central, dégradant ainsi légèrement leur expérience. Il semble que ce soit de l’histoire ancienne : nous pouvons penser que toutes les versions européennes seront disponibles dès le départ avec cet écran inclinable.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.