La mise à jour 2023.26 de Tesla : un mélange de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations notables

Découvrez les améliorations et nouveautés de la mise à jour 2023.26 de Tesla, une version généreuse bourrée de modifications significatives.

Dans la continuité de ses efforts pour améliorer l’expérience utilisateur de ses véhicules électriques, Tesla vient de déployer une mise à jour majeure de l’OS qui équipe ses voitures.

Cette nouvelle version, baptisée 2023.26, apporte de nombreuses améliorations et de nouvelles fonctionnalités pour les conducteurs de Tesla.

Toutes les nouveautés de la version 2023.26

La première mise à jour de cette version concerne le Powerwall de Tesla, une batterie de stockage d’énergie domestique qui permet de stocker l’électricité produite par des panneaux solaires ou tirée du réseau électrique. Cette nouvelle fonction permet aux propriétaires de choisir la quantité de charge provenant de l’énergie solaire par rapport à d’autres sources d’énergie. Cette fonctionnalité n’est cependant pas pertinente pour le marché français où le Powerwall n’est pas encore largement déployé.

La mise à jour apporte également une refonte de l’interface Spotify sur le système d’exploitation de la voiture. Les utilisateurs de Tesla pourront désormais « écouter leur musique, leurs playlists, leurs podcasts et leurs livres audio Spotify avec une apparence plus familière », plus proche de celle qu’ils connaissent sur smartphone.

Une autre nouveauté concerne les phares automatiques. Désormais, les phares s’allument automatiquement lorsque les essuie-glaces sont activés et que les phares sont réglés sur Auto dans le menu Contrôles > Feux > Phares. Cette amélioration, bien que semblant mineure, est très appréciée, notamment dans certains États où la loi exige que les feux soient allumés lorsque les essuie-glaces sont en fonction. Il s’agit là non seulement de se conformer à la réglementation, mais aussi d’augmenter la sécurité sur la route.

L’interface de navigation a elle aussi été améliorée. Elle indique désormais si la destination choisie est sur le point de fermer ou pourrait être fermée au moment de l’arrivée, ce qui constitue un ajout utile pour anticiper et ajuster son itinéraire en conséquence. Une fonction que l’on trouve déjà chez Google Maps, par exemple.

Pour les amateurs de jeux, il est désormais possible d’utiliser des manettes de jeu Bluetooth pour jouer à des jeux dans le système Arcade de Tesla. La fonctionnalité est optimisée pour les manettes PS5, et le couplage se fait en suivant les instructions du panneau Bluetooth.

En ce qui concerne la sécurité et la surveillance, il est désormais possible de visualiser simultanément plusieurs caméras lorsque vous vérifiez les environs de votre véhicule. Pour cela, il faut accéder aux paramètres du véhicule dans Contrôles > Sécurité > Afficher la caméra en direct via l’application mobile. Cette fonctionnalité nécessite l’application mobile v4.22.5 et la connectivité Premium.

Tesla Télécharger Tesla gratuitement APK

Pour une conduite plus confortable de nuit, la mise à jour inclut une fonction qui permet d’ajuster automatiquement les couleurs de l’écran tactile pour qu’elles soient plus chaudes, réduisant ainsi la fatigue oculaire causée par la lumière bleue.

Le mode Sentinelle, qui surveille les tentatives d’ouverture des portes ou du coffre lorsque le véhicule est verrouillé, a également été amélioré.

Enfin, des améliorations ergonomiques ont été apportées avec des curseurs plus précis pour régler le volume, la température et la limite de charge, et un clavier français suisse a été ajouté.

Pour aller plus loin

Quelle est la meilleure voiture Tesla à choisir en 2023 ?

Cette mise à jour 2023.26 devrait arriver sur votre Tesla courant juillet 2023. Comme toujours, Tesla continue d’innover et de peaufiner son système d’exploitation, offrant une expérience utilisateur toujours plus riche et intuitive.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).