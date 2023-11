Tesla lance une horloge, comme si on nous disait de patienter pour la Model 2

Après les sifflets et d'autres goodies atypiques, la firme de Elon Musk nous présente maintenant l'horloge S3XY Time.

Tesla, connue pour ses voitures et autres innovations dans le secteur automobile électrique, surprend régulièrement par ses produits dérivés insolites. Après le sifflet et d’autres goodies atypiques, les bières évidemment, la firme de Elon Musk nous présente maintenant l’horloge S3XY Time. Avec le lancement de sa nouvelle horloge, Tesla semble suggérer subtilement que c’est le moyen idéal de compter le temps d’attente pour leur très attendu Model 2.

Une vraie horloge numérique

L’horloge S3XY Time de Tesla se différencie par son mode d’affichage de l’heure : six tubes en verre, contenant des dalles IPS, une technologie d’affichage à cristaux liquides très connue. Ces tubes ne sont pas des tubes Nixie traditionnels, utilisés dans certains appareils rétro pour afficher des chiffres avec un éclat orangé. Au lieu de cela, Tesla a opté pour une approche moderne en utilisant des dalles IPS.

L’horloge propose six cadrans de montre différents, dont cinq peuvent être personnalisés par l’utilisateur. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de stocker deux ensembles d’images statiques et de les afficher sur ces écrans. La personnalisation est un point fort de ce produit, permettant à chacun d’ajouter une touche personnelle à son horloge. En termes de fonctionnalités, l’horloge S3XY Time ne manque pas d’atouts. Elle intègre la possibilité de régler jusqu’à six alarmes différentes, avec des options de snooze et pause. Le dessus de la base en verre transparent offre une vue sur la carte mère de l’horloge, révélant un design interne relativement simple.

Pour la configuration et l’ajustement, quatre boutons sont disponibles. L’heure peut être réglée automatiquement via une connexion Wi-Fi, simplifiant ainsi son utilisation quotidienne. L’horloge affiche également des économiseurs d’écran dynamiques, supportant même l’audio.

Au niveau de la connectivité, un port USB-C est situé au dos de l’horloge, pesant 475 grammes. Ce port sert à la fois pour l’alimentation électrique et pour l’installation des mises à jour du firmware. Il n’y a pas d’OTA, contrairement aux véhicules de Tesla.

Pour le moment, la montre Tesla S3XY Time est exclusivement disponible en Chine, vendue au prix de 839 yuans, soit environ 107 euros. Tesla n’a pas encore confirmé si ce produit serait disponible à l’international.