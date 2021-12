Après la chiffonnette d’Apple, le sifflet de Tesla en forme de Cybertruck

Elon Musk a annoncé l'arrivée d'un nouvel objet Tesla... un sifflet qui a la forme d'un Cybertrcuck.

Vous vous souvenez sans doute de la chiffonnette Apple vendue 25 euros ? Tesla a également prévu sa parade dans la catégorie objet-beaucoup-trop-cher. Elon Musk a mis en vente un sifflet en forme de Cybertruck.

Le Cyberwhistle

Inspiré par le Cybertruck, le Cyberwhistle est donc un sifflet en édition limitée et décrit comme un objet de collection haut de gamme fabriqué en acier inoxydable avec une finition polie. Le sifflet comprend un dispositif d’attache intégré pour le mettre autour du cou.

Vendu à 50 dollars (soit 44 euros HT environ), ce sifflet est évidemment en rupture de stock à l’heure où nous écrivons ces lignes. Elon Musk s’est même amusé à faire une allusion à Apple sur Twitter : Ne gaspillez pas votre argent pour cette stupide chiffonnette, achetez plutôt notre sifflet !.

Don’t waste your money on that silly Apple Cloth, buy our whistle instead! — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021

D’ailleurs, rappelons que le Cybertruck a été retardé : le pick-up électrique Tesla Cybertruck tant attendu n’arrivera pas avant l’année prochaine. Les cellules 4680 nécessaires à sa production ne sont toujours pas prêtes.

Avec des promesses pour la configuration dotée de trois moteurs (comme la Tesla Model S Plaid) qui dépassent tout ce que l’on connaît en véhicules électriques aujourd’hui – 800 kilomètres d’autonomie et un 0 à 100 km/h abattu en moins de 2,90 secondes – il est évident que la technologie utilisée pour les batteries et le groupe motopropulseur sera le nec plus ultra de ce qui existe. C’est plus simple que concevoir un sifflet.

