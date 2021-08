Tesla le confirme enfin : pas de Cybertruck avant 2022

Ce qui était pressenti est désormais confirmé par le constructeur californien : le pick-up électrique Tesla Cybertruck tant attendu n'arrivera pas avant l'année prochaine. Les cellules 4680 nécessaires à sa production ne sont toujours pas prêtes.

C’est un peu la devise d’Elon Musk ces derniers temps : faire un prototype est facile, produire en série un véhicule l’est beaucoup moins. Et le Cybertruck de Tesla n’est pas une exception, malheureusement pour ceux qui espéraient encore que la production démarre avant la fin de l’année à la Gigafactory d’Austin, au Texas.

Les cellules révolutionnaires au format 4680 ne sont toujours pas prêtes

Pour réussir à tenir les promesses de puissances et d’autonomie du pick-up électrique annoncé en novembre 2019, Tesla mise sur les nouvelles cellules au format 4680 qui posent toujours problème à produire. Sur le configurateur en ligne, la description est désormais sans équivoque : « vous pourrez finaliser votre configuration à l’approche de la mise en production en 2022 ».

Avec des promesses pour la configuration dotée de trois moteurs (comme la Tesla Model S Plaid) qui dépassent tout ce que l’on connaît en véhicules électriques aujourd’hui – 800 kilomètres d’autonomie et un 0 à 100 km/h abattu en moins de 2,90 secondes – il est évident que la technologie utilisée pour les batteries et le groupe motopropulseur sera le nec plus ultra de ce qui existe.

Tesla a dévoilé beaucoup de spécificités techniques sur ces nouvelles cellules au format 4680 lors du Battery Day en septembre 2020, mais après presque un an depuis l’annonce, il n’y a toujours pas de véhicule qui utilise ces cellules révolutionnaires.

Priorité au Model Y pour l’usine du Texas

Lors des résultats financiers du second trimestre 2021, le PDG de Tesla, Elon Musk, a indiqué que le Cybertruck ne serait pas le premier véhicule produit à la Gigafactory d’Austin au Texas. À la place, le Model Y sera le premier à sortir des lignes de production, car la demande est toujours grandissante pour ce SUV, mais aussi parce qu’il n’y a pas besoin de s’approvisionner en cellules au format 4680.

Si la course pour le pick-up électrique qui sortira le premier est lancée aux USA (Ford F-150 Lightning, Hummer EV et Rivian R1T sont attendus de pied ferme), le délai supplémentaire concédé par Tesla pourrait lui faire perdre des clients impatients. Avec plus de 1 million de réservations pour son pick-up au look atypique, le constructeur californien espère tout de même en convertir une majorité en commandes. Reste à savoir combien de temps les réservataires seront prêts à attendre pour recevoir leur véhicule.