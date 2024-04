Pourquoi Tesla vend une Model 3 Performance plus intéressante en Chine qu’en Europe

Tesla vient de lancer sa nouvelle Model 3 Performance dans le monde entier. On sait déjà qu'elle est plus performante aux États-Unis. Mais, on apprend également que la version chinoise est plus intéressante pour les longs trajets, grâce à une consommation bien inférieure.

La nouvelle Tesla Model 3 Performance fait beaucoup parler d’elle depuis son officialisation hier. C’est la Model 3 la plus puissante jamais créée selon Tesla. Mais le problème, c’est que cela est vrai aux États-Unis, mais pas forcément en Europe. Le problème : la batterie, pas assez puissante en Europe, qui limite la voiture à 460 ch contre plus de 500 ch outre-Atlantique.

L’autre problème de cette Tesla Model 3 Performance, c’est sa consommation. L’ancienne était donnée pour 16,5 kWh / 100 km en norme WLTP, en prenant en compte les pertes d’énergie liées à la recharge. Avec la nouvelle version, il faut désormais tabler sur 16,7 kWh / 100 km, malgré un meilleur aérodynamisme. En cause : les pneus arrière, beaucoup plus larges que l’ancienne version (265 contre 235 mm), augmentant la consommation à hautes vitesses.

La version chinoise plus sage

En Chine, Tesla commercialise également la nouvelle Model 3 Performance. Mais celle-ci est différente des modèles européens et américains. C’est un petit détail, qui joue pourtant énormément sur la consommation d’énergie : la taille des jantes. Au lieu des jantes Warp de 20 pouces, le constructeur américain propose des jantes Warp en 19 pouces. Les jantes intègrent toujours un mini enjoliveur (aero cover) permettant d’améliorer l’aérodynamisme, mais celui-ci est beaucoup moins visible. De plus, les pneumatiques arrière passent d’une largeur de 275 à 265 mm sur la version chinoise.

Dans le détail, l’autonomie de la Tesla Model 3 Performance en Europe est de 528 km sur le cycle d’homologation WLTP et sa batterie d’une capacité de 79 kWh. À comparer avec la Tesla Model 3 Propulsion, qui annonce une autonomie supérieure (554 km) avec les jantes de 18 pouces et malgré une batterie plus petite, de 60 kWh. En Chine c’est tout l’inverse : la Tesla Model 3 Performance prévoit une autonomie de 623 km sur le cycle CLTC local, beaucoup plus optimiste que le WLTP. Mais là-bas, la Tesla Model 3 Propulsion est vendue avec une autonomie CLTC de 606 km avec les jantes de 19 pouces. Soit une autonomie inférieure à la version Performance, contrairement à la situation en Europe.

Cette comparaison permet de se rendre compte de l’impact de la taille des roues sur la consommation. Et pour être sûr que la différence provient de la différence entre WLTP et CLTC, prenons l’exemple de la nouvelle Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion. Sa consommation WLTP est de 14,9 kWh / 100 km avec les roues de 19 pouces, contre 15,5 pouces en version 20 pouces.

Une version plus confortable

Pourquoi Tesla a installé des jantes plus petites sur la version chinoise de la Model 3 Performance ? Peut-être en raison de l’état des chaussées en Chine, plus dégradées. Des roues plus petites permettent de mieux filtrer les irrégularités de la route. Ou peut-être tout simplement pour augmenter l’autonomie, afin de rester au-dessus de la barre des 600 km sur un marché local très concurrentiel.

Rappelons toutefois que l’ancienne Tesla Model 3 Performance était déjà commercialisée avec des jantes plus petite en Chine que dans le reste du monde. Mais le dessin était totalement différent.