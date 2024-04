Tesla prouve la supériorité des voitures électriques avec une simple mise à jour

Lancé en fin d’année dernière, le Tesla Cybertruck continue d’évoluer, avec une toute nouvelle mise à jour. Cette dernière permet au pick-up électrique d’être encore plus à l’aise lors de la conduite off-road.

Dire que le Tesla Cybertruck était attendu est un bel euphémisme. Et pour cause, le pick-up fut officiellement dévoilé pour la toute première fois en 2019, mais ce n’est qu’en fin d’année dernière que les premières livraisons ont enfin démarré.

Une nouvelle mise à jour

Ce dernier, qui avait été épinglé pour ses nombreux défauts de fabrication et qui avait fait l’objet d’une campagne de rappel vient directement chasser sur les terres du Ford F-150 Lightning ainsi que du Rivian R1T, entre autres. Alors que son arrivée en Europe n’a pas encore été confirmée et n’est pas du tout garantie, l’utilitaire électrique continue sa carrière aux États-Unis, où il est déjà bien implanté depuis plusieurs mois maintenant. Après avoir fait l’objet d’une mise à jour au mois de février, le Cybertruck s’en offre une seconde.

Cette dernière vient tout juste d’être détaillée sur le compte X (anciennement Twitter) dédié au pick-up électrique américain. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est plutôt conséquente.Il s’agit d’une mise à jour OTA (over the air) à distance, c’est-à-dire qu’elle peut être faite sans aller au garage. Aucune date précise n’a été dévoilée non plus, comme l’indique le site américain Electrek qui relaie cette information.

Off-Road Mode and more updates rolling out soon Here’s what’s coming…

–

Off-Road Mode

Overland Mode – More consistent handling & better overall traction while driving on rock, gravel, deep snow, or sand. Baja Mode – Vehicle balance is improved & the vehicle handles more… pic.twitter.com/3h4MRWOVLw — Cybertruck (@cybertruck) April 29, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Cependant, et si tous les détails de cette nouvelle évolution n’ont pas encore été révélés, on sait déjà ce qu’elle contient. Au programme donc, des améliorations relatives à la conduite, notamment afin de permettre au véhicule de gagner en polyvalence et d’optimiser son comportement en off-road. C’est ainsi qu’un mode Overland fait son apparition, permettant de rendre le véhicule plus maniable et plus agile, tout en améliorant l’adhérence sur les terrains difficiles. Selon Tesla, le pick-up pourrait évoluer avec plus de facilité sur le sable, la neige ou encore la roche.

Un autre mode de conduite off-road fait également son arrivée, prenant le nom de Baja Mode. Celui-ci est chargé d’améliorer l’équilibre de la voiture pour la rendre plus stable dans certaines conditions exigeantes. De plus, il permet également au véhicule de se comporter de manière un peu plus libre lorsque l’assistance électronique en charge de la stabilité est réglée sur la position minimale. Mais ce n’est évidemment pas la seule chose qui change avec cette mise à jour.

De nombreuses évolutions

En effet, le Tesla Cybertruck introduit également de nouveaux différentiels, afin d’améliorer le comportement sur les terrains irréguliers ou glissants. Il sera possible d’activer le blocage du différentiel dans certaines situations, directement depuis l’écran central du véhicule ou via l’application pour smartphone.

À noter que la version équipée de trois moteurs et forte d’une autonomie de 800 kilomètres EPA inaugure un différentiel verrouillable à l’avant, en plus d’un autre situé sur l’essieu arrière. Un nouveau mode Trail Assist fait également son arrivée, prenant la forme d’une sorte de régulateur de vitesse adaptatif.

Ce dernier est conçu pour la conduite en dehors des sentiers battus, et peut être utilisé à la fois pour gérer la vitesse en montée ou en descente, afin d’empêcher les roues de patiner. Par ailleurs, la suspension adaptative profite d’une amélioration notable, puisque la voiture est mieux en mesure d’estimer la charge et donc d’ajuster l’amortissement avec plus de précision. Ce qui contribue à rendre la conduite plus confortable et à assurer une meilleure maniabilité dans toutes les conditions routières.

Enfin, le pick-up électrique s’enrichit d’un tout nouveau mode Cybertent, conçu comme son nom l’indique pour installer une tente de toit. Cette fonctionnalité permet notamment d’ajuster la suspension pour que la voiture soit toujours bien à l’horizontale, tandis que le couvre-caisse de la benne du pick-up reste toujours ouvert. De plus, l’éclairage et les prises restent allumés afin de rendre l’usage de la voiture plus agréable lors des nuits dans la nature. Il est bien évidemment possible de tout éteindre pour dormir, par exemple.