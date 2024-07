La Tesla Model 3 a enfin le droit à l’option exclusive de la Model Y allemande

Tesla vient de mettre à jour le configurateur de sa berline électrique, la Model 3. Au programme, un nouveau coloris, qui était auparavant réservé à la Tesla Model Y produite à Berlin. Un magnifique gris clair, baptisé Quicksilver. Attention toutefois, car Tesla sait parfois se faire plaisir avec le prix de ses options.

Quicksilver est une couleur assez particulière pour les voitures électriques Tesla. C’est un coloris qui a été mis en place à l’usine de Berlin en 2022, et qui était exclusif à la Model Y produite en Allemagne pendant de nombreux mois. Elle a ensuite fait son arrivée en avril 2024 aux États-Unis. Et voilà qu’elle est désormais disponible à l’usine chinoise de Shanghai, qui produit la Tesla Model 3 pour l’Europe et l’Asie.

La Tesla Model 3 était déjà disponible en gris foncé, avec le Gris Stealth, légèrement actualisé avec l’arrivée de la nouvelle Model 3 améliorée. Les plus anciens se souviendront que la Tesla Model 3 était vendue aux États-Unis, avec un gris clair, les premiers mois de sa vie commerciale. Le nouveau gris Quicksilver est un peu un mélange de tous ces coloris.

Il s’agit d’un gris clair, mais très intense et profond. Vous avez déjà pu l’apercevoir sur des Tesla Model Y en Europe. C’est un combo qu’on trouve vraiment réussi avec des jantes noires. Mais ce n’est qu’une question de goût puisque les jantes grises rappellent très bien la couleur de la carrosserie.

Une peinture multicoûche qui n’est pas donnée

Sur X (ex-Twitter), Clément Brest, porte-parole de Tesla Europe, précise que le coloris Quicksilver est « un gris dynamique à l’aspect métal liquide. Développée dans nos ateliers de peinture ultramodernes, Quicksilver est conçue pour accentuer les lignes épurées de la Model 3 sous tous les angles. Des reflets clairs aux tons sombres, cette peinture multicouche ajoute une nouvelle profondeur qui évolue subtilement en fonction des courbes lorsque l’on se déplace autour de la Model 3″.

Mais attention, car pour se payer le luxe de rouler dans une Tesla Model 3 Quicksilver, il faut sortir le chéquier. Sur la Model Y, la peinture gris clair réclame un surplus de 2 600 euros. Bonne nouvelle : sur la Tesla Model 3, l’addition ne grimpe « que » de 2 000 euros.