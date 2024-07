Pourquoi les prix de la Tesla Model 3 pourraient bientôt flamber en Europe

De nombreux observateurs espéraient que Tesla rapatrie la production de sa Model 3 de Shanghai à Berlin, pour éviter la hausse des prix à cause des droits de douane. Malheureusement, cela ne devrait pas se faire tout de suite. La conséquence probable : une hausse des prix.

Produire une voiture électrique en Chine pour la vendre en Europe n’est plus une bonne idée. En cause : les droits de douanes imposés par la Commission européenne, qui peuvent faire flamber les prix de ces voitures électriques. Pour le moment, ces droits de douanes sont temporaires, mais ils pourraient devenir définitifs dès le mois de novembre de cette année.

Dans ce cas, le prix des voitures électriques produits en Chine et vendus en Europe devraient flamber. Tesla avait déjà prévenu que les prix pourraient augmenter, et le constructeur avait même procédé à un premier ajustement des prix des Tesla Model 3 il y a quelques jours. Rappelons que celles-ci sont produites dans l’usine de Shanghai, contrairement aux Tesla Model Y produites à Berlin.

Les espoirs douchés par Tesla

Certains espéraient alors que Tesla ouvre une nouvelle ligne de production dans son usine allemande pour produire des exemplaires de Model 3 sur place. Et ce, afin d’éviter la hausse des droits de douane. Malheureusement, comme le relaie le média Numerama, Tesla a annoncé, lors des résultats financiers du second trimestre 2024, que ce projet n’est pas au programme.

Pour le moment, le constructeur américain a demandé à la Commission européenne de revoir son taux de droits de douane à la baisse. Une demande en cours d’étude par l’organisme européen. Vaibhav Taneja, le directeur financier de Tesla, a indiqué : « nous sommes convaincus que nous devrions obtenir un meilleur taux que celui qu’ils ont imposé pour l’instant ». Avant de préciser : « nous continuons d’importer les Model 3 en Europe à partir de Shanghai ».

Mais le constructeur américain ne ferme pas la porte à une production européenne des Tesla Model 3 puisque le cadre de Tesla confirme que « nous continuons à évaluer la meilleure façon de gérer tout cela ».

Pour le moment, Tesla continuera à importer ses Model 3 de Chine. Si vous êtes intéressés par ce modèle, nous vous recommandons de passer à l’achat le plus rapidement possible. On s’attend en effet à ce que le prix de vente de cette voiture électrique augmente au fil des mois. Sauf si la Commission européenne revient sur ces droits de douanes punitifs. La réponse devrait être connue d’ici le mois de novembre.