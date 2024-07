Problèmes de capots : Tesla rappelle 1,8 million de voitures, mais il ne faut pas s’inquiéter

Tesla, le géant de la voiture électrique, se retrouve une fois de plus sous les feux des projecteurs. Cette fois-ci, c’est pour un rappel massif de 1,8 million de véhicules aux États-Unis. La raison ? Un simple bug logiciel lié au capot. Mais, ne vous inquiétez pas.

Le frunk (le coffre avant) sur une Model 3 de 2021

Le problème identifié par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) concerne le logiciel qui détecte si le capot est correctement verrouillé.

Ça peut sembler anodin, mais imaginez les conséquences : vous roulez tranquillement sur l’autoroute quand soudain, votre capot avant s’ouvre en grand, obstruant complètement votre vision. Pas besoin d’être un expert en sécurité routière pour comprendre que ça pourrait vite tourner au cauchemar !

Ce rappel concerne plusieurs modèles de Tesla : les Model 3, Model S, Model X et Model Y produits entre 2021 et 2024. C’est donc une bonne partie de la flotte récente du constructeur qui est potentiellement affectée. Mais attention, ne paniquez pas si vous possédez une Tesla ! Comme souvent avec cette marque, la solution est… logicielle.

La magie des mises à jour à distance (OTA)

C’est là que la technologie de Tesla montre son côté brillant. Contrairement à un rappel traditionnel qui nécessiterait que vous ameniez votre véhicule dans un garage, Tesla peut résoudre ce problème avec une simple mise à jour logicielle « Over-The-Air » (OTA). En gros, votre voiture va se mettre à jour toute seule, comme votre smartphone, sans que vous ayez à bouger le petit doigt.

Pour aller plus loin

Tesla et les millions de rappels : la vérité derrière les gros titres

Ce n’est pas la première fois que Tesla fait face à des rappels. En 2021, l’entreprise avait déjà dû rappeler 500 000 véhicules pour un problème similaire de capot. Plus récemment, le très attendu Cybertruck a connu ses propres déboires, avec des rappels concernant l’essuie-glace géant et la doublure de coffre.

Mais ces rappels souvent courants dans l’industrie automobile, et Tesla est loin d’être un champion en la matière. Forbes précise que 99 % des quatre millions de voitures rappelées par Tesla ont été « réparées » via une mise à jour logicielle. Une proportion qui n’est que de 1 % chez Ford, 2 % chez Nissan et 17 % chez Mercedes.

Pour aller plus loin

Pourquoi les nombreux « rappels » de Tesla ne sont pas vraiment des rappels