Les Tesla d’occasion épinglées pour leur fiabilité

Alors que le marché des voitures électriques explose, une question brûlante se pose : les Tesla d’occasion tiennent-elles leurs promesses ? Une étude met en avant des problèmes de fiabilité.

La révolution des voitures électriques bat son plein, et Tesla en est incontestablement l’un des fers de lance.

Pourtant, une ombre vient ternir le tableau idyllique du constructeur californien : la fiabilité de ses modèles d’occasion.

Alors que le marché de l’électrique d’occasion prend son envol, timidement, cette problématique soulève de nombreuses questions.

Une étude qui fait l’effet d’un coup de tonnerre

L’organisation américaine Consumer Reports, réputée pour ses analyses pointues et impartiales, vient de publier une étude qui fait grincer des dents dans les rangs de Tesla. Le verdict est sans appel : avec un score de seulement 30 points sur 100, les Tesla d’occasion âgées de 5 à 10 ans se classent parmi les moins fiables du marché.

Mais que reproche-t-on exactement à ces véhicules qui font pourtant rêver tant d’automobilistes ? Les problèmes sont multiples et touchent des éléments cruciaux :

La batterie : cœur du véhicule électrique, elle nécessite parfois un remplacement complet. Le moteur : des défaillances qui peuvent immobiliser totalement le véhicule. Les phares : des soucis récurrents qui posent des questions de sécurité. Le système d’infodivertissement : dans certains cas, c’est l’ensemble du hardware qui doit être changé.

Ces problèmes, principalement observés sur les Model S et X produits entre 2014 et 2019, posent la question de la durabilité des innovations proposées par Tesla.

Il faut bien comprendre le contexte : Tesla est une marque relativement jeune dans l’industrie automobile. La Model S, sortie en 2012, était le premier véhicule entièrement conçu par la marque. Elle embarquait des technologies novatrices, jamais testées à grande échelle dans la vie quotidienne.

Cette situation n’est d’ailleurs pas unique à Tesla. D’autres constructeurs américains se retrouvent également en bas du classement de Consumer Reports. Cela soulève des questions sur la capacité de l’industrie automobile américaine à produire des véhicules durables sur le long terme.

Quid des modèles récents ?

On pourrait penser que Tesla a appris de ses erreurs et que ses modèles plus récents, comme la Model 3 ou la Model Y, s’en sortent mieux. Malheureusement, une étude de JD Power sur les voitures neuves montre que les problèmes persistent. La situation se serait même aggravée par rapport à l’année précédente.

Il est important de noter quelques limites à ces études. Déjà, ces études se concentrent principalement sur le marché américain. Les Tesla produites ailleurs, notamment en Chine et en Allemagne, pourraient présenter des caractéristiques différentes.

D’ailleurs, précisons que Tesla occupe une position moyenne, à la 14ᵉ place parmi 30 marques de voitures neuves dans une autre étude de Consumer Reports, tandis qu’elle se classe 24ᵉ dans le classement des marques pour la fiabilité des voitures d’occasion.

Précisons aussi qu’il y a une décennie, Tesla jouait les apprentis sorciers avec sa Model S. C’était le terrain de jeu grandeur nature de la marque, bourré de gadgets tech jamais vus sur les routes. Un vrai laboratoire roulant.

Et l’eau a coulé sous les ponts depuis. Aujourd’hui, Tesla ne joue plus dans la même cour. Les vedettes de la marque ? Les Model 3 et Model Y, des modèles plus abordables qui cartonnent dans les ventes. Bref, une grande partie de sa flotte actuelle n’est donc pas concernée par cette étude.

