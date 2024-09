Les Tesla seraient déjà dotées de la fonction révolutionnaire de la R5 électrique, à un (gros) détail près

Les voitures électriques Tesla seraient dotées d’une technologie révolutionnaire depuis des années : la charge bidirectionnelle V2G et V2H conçue notamment pour réduire les factures d’électricité. Problème : la fonction n’attendrait qu’à être activée. Une entreprise allemande a réussi et le prouve en vidéo.

Tesla Powershare avec le Cybertruck

Les voitures électriques sont supérieures technologiquement aux voitures thermiques, c’est un fait. Que ce soit avec leur rendement, largement supérieur. Mais aussi, avec leur capacité à utiliser l’énergie de leur batterie dans deux directions différentes.

La première, c’est pour alimenter en électricité les moteurs, et ainsi faire avancer la voiture. La seconde, c’est utiliser l’énergie de la batterie pour alimenter sa maison, voire même réinjecter de l’énergie sur le réseau électrique. On appelle cela la charge bidirectionnelle, qu’elle soit V2H (vehicule-to-home) ou V2G (vehicule-to-grid). On a un dossier complet qui explique tout cela en détail.

La Renault 5 E-Tech qui arrive cette année sera la première voiture électrique en France à proposer la recharge bidirectionnelle V2G grâce à la borne de Mobilize. L’objectif : utiliser la batterie de la voiture pour injecter de l’électricité dans le réseau électrique. Du point de vue consommateur, cela permettra de réduire la facture d’électricité, puisque son fournisseur d’énergie va lui racheter cette électricité. Cela va aussi permettre de réduire la tension sur le réseau électrique. C’est notamment cette technologie qui permettra d’éviter les black-out lorsque tout le monde roulera en électrique en Europe.

La recharge bidirectionnelle déjà intégrée aux Tesla ?

Chez Tesla, la recharge bidirectionnelle n’est pas proposée par le constructeur américain. Sauf sur le Cybertruck aux États-Unis grâce à la technologie Tesla Powershare. En 2020, une première rumeur (via Electrek) annonçait que la charge bidirectionnelle était déjà installée sur toutes les voitures électriques de la marque, mais pas activée logiciellement.

La borne Mobilize Powerbox // Source : Renault

Cet été, sur LinkedIn, l’entreprise allemande Ambibox spécialisée dans les bornes de recharge bidirectionnelle a publié une vidéo fort intéressante. On y voit une Tesla Model Y de 2024 recharger une batterie de stockage. Le patron de l’entreprise affirme que la voiture est dotée de la recharge bidirectionnelle, et que les ingénieurs ont dû bidouiller pour l’activer, en respectant le protocole de recharge standard (ISO 15118-2).

Le patron de l’entreprise précise qu’un essai avec une Tesla Model 3 de 2021 aurait également fonctionné.

De son côté, Elon Musk a annoncé il y a quelques mois l’arrivée dans le futur de la recharge bidirectionnelle sur les voitures électriques Tesla. Le milliardaire n’a pas annoncé de date, et n’a pas précisé si les voitures déjà en circulation auront le droit à cette fonctionnalité. Il semblerait qu’une simple mise à jour logicielle puisse activer la recharge bidirectionnelle sur les Tesla.

V2H ou V2G pour les Tesla ?

Il est toutefois possible que l’entreprise américaine attende d’avoir sa propre borne compatible avant de lancer cette option. Et c’est justement le cas depuis l’arrivée du Cybertruck, mais qui est pour le moment uniquement compatible V2H pour alimenter une maison. Et non pas V2G, comme la Renault 5 E-Tech, pour revendre l’énergie sur le réseau. Mais ces deux technologies sont similaires, et c’est au niveau de la borne que la distinction se fait. La Tesla pourrait donc totalement être compatible V2G et V2H.

Capture d’écran de la vidéo LinkedIn montrant le V2H en action de la Tesla

Quoi qu’il en soit, pour le moment, la recharge bidirectionnelle n’est pas disponible sur les Tesla (hormis le Cybertruck) sans une modification logicielle. On espère en savoir plus dans les prochains mois, et pourquoi pas lors de l’évènement du 10 octobre au cours duquel les prochaines voitures électriques de Tesla pourrait être dévoilées.