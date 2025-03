Le test du faux mur refait : la Tesla s’arrête, mais il y a un hic

Inspiré par Mark Rober, un petit YouTubeur a testé le pilote automatique Tesla face à un mur factice. Résultat inattendu : pas de collision.

Vous vous souvenez peut-être de la vidéo virale de Mark Rober, cet ingénieur et YouTubeur célèbre qui a envoyé une Tesla Model Y droit dans un faux mur peint comme une route, façon Vil Coyote des Looney Tunes.

Le crash avait fait le buzz et relancé le débat sur les limites des caméras de Tesla face aux systèmes LiDAR. Et bien, un YouTubeur beaucoup moins connu, avec seulement 1820 abonnés, a décidé de relever le défi et de refaire l’expérience.

Un test inspiré, mais pas identique

Tout a commencé quand ce YouTubeur, qu’on appellera « l’outsider » pour le fun (son pseudo n’est pas encore célèbre !), a vu la vidéo de Mark Rober. Dans celle-ci, la Tesla en pilote automatique fonçait dans le mur sans même freiner, montrant que ses caméras pouvaient être trompées par une illusion visuelle.

Fasciné, notre YouTubeur a décidé de recréer le test avec sa propre Tesla Model Y. Il a construit un mur similaire, peint pour se fondre dans la route et le ciel, et a lancé sa voiture en mode pilote automatique. Mais là où tout le monde attendait un « boum », la Tesla a pilé à temps.

Mais avant de crier victoire, il y a un hic. Les conditions n’étaient pas tout à fait les mêmes que chez Mark Rober. En regardant la vidéo de l’outsider, on remarque que son test a eu lieu à un moment différent de la journée.

À 2:14 dans sa vidéo, le ciel est encore clair, tandis qu’à 7:16, quand il teste un Cybertruck, le soleil est presque couché. Résultat : le contraste entre le mur et le ciel était bien plus marqué lors du test du Cybertruck, qui s’est aussi arrêté sans problème. Ça pose une question : est-ce que la Tesla s’est arrêtée grâce à une mise à jour magique, ou juste parce que la lumière était plus favorable ?

Caméras vs lumière : le secret du succès ?

Pour comprendre ce qui s’est passé, parlons un peu technique. Les caméras de Tesla fonctionnent comme des yeux électroniques : elles analysent les images pour repérer les obstacles. Dans le test de Mark Rober, le mur était peint si parfaitement que, sous une lumière uniforme, les caméras ont cru voir une route continue. Mais si le contraste change – par exemple, avec un ciel plus sombre ou un soleil rasant –, les caméras peuvent mieux détecter que quelque chose cloche. C’est peut-être ce qui a sauvé la Tesla de l’outsider : un mur qui « ressortait » mieux visuellement.

Certains sur X ont aussi pointé du doigt cette différence. Un utilisateur a écrit : « Le test n’est pas comparable. Le Cybertruck avait plus de contraste entre le mur et le ciel, et la Model Y a peut-être bénéficié de conditions légèrement meilleures« . En effet, la lumière joue un rôle énorme dans la vision par ordinateur, et une Tesla en plein jour ne « voit » pas forcément pareil qu’une Tesla au crépuscule. Du coup, on ne peut pas vraiment dire que c’est une victoire pour Tesla… mais ça montre que ses caméras ne sont pas toujours aussi naïves qu’on le pense.