Tesla est accusé de trafiquer les compteurs kilométriques de ses voitures électriques aux États-Unis. Le but ? Refuser des prises en charge à cause d’une garantie expirée par le nombre de kilomètres parcourus. Pour le moment, Tesla est présumé innocent.

Tesla Model Y 2025 // Source : Robin Wycke pour Frandroid

Le constructeur californien est soupçonné de manipuler le kilométrage affiché à bord de ses voitures électrique. Une plainte a été déposée en Californie comme le relaie The Street. Les accusations sont graves : Tesla aurait mis en place un système de calcul qui surestime la distance réellement parcourue par les véhicules, avec des conséquences potentiellement coûteuses pour les clients.

Un compteur qui enregistre « trop » de kilomètres

Le cœur du problème réside dans l’algorithme utilisé par Tesla pour déterminer le kilométrage. Contrairement aux systèmes classiques qui se basent sur les tours de roues et la distance réellement parcourue, Tesla semble — selon les plaignants — utiliser une méthode de calcul interne basée sur la consommation d’énergie, voire sur des modèles prédictifs, pour estimer la distance.

En clair : la voiture pourrait afficher 100 km parcourus, là où le trajet réel, mesuré par GPS, n’en faisait que 90. Et cela ne relève pas d’un simple écart ponctuel : les écarts cumulés peuvent dépasser plusieurs milliers de kilomètres à moyen terme selon les plaignants. Une situation confirmée par plusieurs utilisateurs qui ont croisé les données de leur compteur avec celles d’outils de navigation indépendants, voire avec leur historique de trajets dans l’appli Tesla.

Comme le relaye Numerama, “Le plaignant principal, Nyree Hinton, explique avoir constaté un kilométrage moyen de 115 km par jour sur sa Model Y achetée d’occasion, alors même qu’il effectue toujours la même routine quotidienne, qui ne fait qu’environ 32 km. Un autre ancien propriétaire indique sur Reddit qu’après avoir rendu sa Tesla contre une Lexus RZ, il a remarqué que « le compteur kilométrique [était] surestimé de 20 % par rapport à celui de sa nouvelle voiture”.

Le problème de la garantie

Ce qui pourrait passer pour un détail technique a, en réalité, des implications lourdes. Aux États-Unis comme en Europe, les garanties Tesla sont liées à la distance parcourue. Si un composant tombe en panne à 79 000 km, il peut être couvert. À 81 000, il ne l’est plus. Dès lors, une surestimation du kilométrage pourrait entraîner un refus de prise en charge, à tort, de réparations qui auraient dû rester sous garantie.

La plainte californienne cite notamment un cas où un propriétaire s’est vu refuser une intervention au motif qu’il avait dépassé la limite de garantie, alors que le kilométrage réel estimé par l’intéressé était inférieur. La question posée est donc simple : Tesla cherche-t-elle délibérément à raccourcir la durée de vie contractuelle de ses composants pour limiter ses coûts de SAV ?

Compteur analogique ou numérique ?

Cette affaire soulève des interrogations bien plus larges sur le modèle Tesla lui-même. À mesure que les véhicules deviennent des « ordinateurs sur roues », leur fonctionnement repose de plus en plus sur des algorithmes, des capteurs propriétaires, et des mises à jour logicielles régulières. Le compteur, autrefois mécanique (mais pas inviolable), est aujourd’hui entièrement digital… et donc modifiable à distance.

Tesla garde le contrôle total sur la façon dont les données sont collectées, traitées, et affichées. Et à ce jour, aucune autorité indépendante ne peut auditer ces calculs en temps réel. Une situation problématique, surtout si l’on considère que le kilométrage impacte aussi la revente, l’assurance ou encore les entretiens planifiés.

Tesla reste silencieux

Si l’affaire a démarré aux États-Unis, elle pourrait rapidement s’étendre. En France et dans le reste de l’Europe, la manipulation du kilométrage est formellement interdite. Toute altération — même indirecte — de cette donnée peut être considérée comme une fraude, y compris si elle est le fait du constructeur.

Et les autorités européennes pourraient bien finir par s’en saisir. Car avec une flotte de plus en plus importante, les enjeux liés à la transparence, à la fiabilité des données, et à la protection des consommateurs deviennent cruciaux.

Tesla n’a pas encore répondu officiellement à ces accusations. Mais cette affaire pourrait bien faire date. Il faudra toutefois attendre le verdict de la justice, puisque pour le moment, Tesla est présumé innocent.