Avec la Model 3, Tesla a produit plus de voitures en 2 ans qu’en 10 ans avant ça

Elon Musk a annoncé ce mardi la production du millionième véhicule de Tesla. Un chiffre qui doit beaucoup au revirement du constructeur ces dernières années et notamment à la Tesla Model 3 qui lui a permis d'augmenter drastiquement sa production.

Si la marque Tesla est née en 2003, il aura cependant fallu attendre cinq ans avant qu’elle lance la production de son premier véhicule électrique, le Tesla Roadster, dont l’assemblage a commencé le 17 mars 2008. Près de douze ans plus tard, c’est une nouvelle étape que célèbre le constructeur américain.

En effet, dans un tweet publié ce mardi, Elon Musk, CEO de Tesla, a annoncé que la marque venait de concevoir son millionième véhicule.

Congratulations Tesla team on making our 1,000,000th car!! pic.twitter.com/5M99a9LLQi — Elon Musk (@elonmusk) March 10, 2020

Il s’agit en fait d’un Tesla Model Y, le dernier SUV annoncé par le constructeur automobile il y a près d’un an. « Félicitations à l’équipe Tesla qui a assemblé notre 1000 000e automobile », se réjouit Elon Musk.

Avec un rapide calcul, on notera que depuis la première Tesla Roadster assemblée en 2008, cela fait un rythme moyen de construction de 83 333 véhicules par an pour Tesla. À titre de comparaison, une marque comme Volkswagen produit de son côté plus de 10 millions de véhicules par an dans le monde, un chiffre dont Tesla est encore bien loin. Néanmoins, cette production annuelle moyenne est loin de rendre justice à Tesla.

Une production en croissance exponentielle

Le constructeur compte bien augmenter drastiquement sa production de véhicules et a déjà fait un pas en avant ces dernières années. En 2017, le groupe a ainsi inauguré la Giga Nevada, une usine de fabrication de batteries. Derrière deux autres ont suivi, dans l’État de New York, puis en Chine. Une quatrième est également prévue en Allemagne.

Par ailleurs, si les ventes de Tesla étaient marginales au lancement de la marque, la production s’est accélérée massivement avec un doublement en août 2018. Sur le million de véhicules produits depuis son lancement, plus d’un tiers l’ont été en 2019, avec 367 500 véhicules assemblés l’an dernier. À titre de comparaison, le premier Tesla Roadster n’avait été produit quant à lui qu’à 2680 exemplaires entre 2008 et 2012.

Près de 500 000 véhicules prévus en 2020

Cette croissance exponentielle du nombre de véhicules produits s’explique en grande partie par le coût de moins en moins élevé des voitures de Tesla. Ainsi, les premiers modèles de la marque étaient lancés autour de 100 000 euros, tandis que les derniers véhicules produits sont moitié moins chers, plus proches des 50 000 euros. Rien que la Tesla Model 3, à 49 600 euros, a ainsi été produite à plus 371 000 exemplaires.

Autant dire donc que la moyenne de production annuelle ne rend pas justice aux efforts du constructeur automobile dont le nombre de véhicules produit ne cesse d’augmenter chaque année. Selon les analystes, Tesla pourrait ainsi produire pas moins d’un demi-million de véhicules rien que sur l’année 2020.