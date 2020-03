Tesla Model Y : dimensions, poids et assistance... on en sait plus sur le SUV.

Alors que la Model 3 cartonne en Europe, Tesla prépare l’arrivée du Model Y, son SUV très attendu. Si Elon Musk l’a déjà officiellement présenté, il ne s’est pas attardé sur les détails. Depuis plusieurs semaines, certains éléments se précisent. Aujourd’hui, on en apprend un peu plus sur les dimensions, le poids et la fonction Off-road Assist.

Difficile de passer à côté de Tesla si on s’intéresse au marché de l’automobile électrique. Le géant américain est parvenu à s’imposer comme une référence au fil des ans. Au-delà de la qualité de ses véhicules, le constructeur se distingue par son credo : démocratiser les voitures électriques.

Pour y parvenir, son PDG Elon Musk a adopté une stratégie audacieuse : attaquer le marché sur le segment ultra premium, puis, grâce aux ventes, financer des modèles plus abordables chaque année. Avec la Model 3, Tesla a franchi un premier cap. Sa berline est aujourd’hui la voiture électrique la plus vendue d’Europe.

En mars 2019, Elon Musk présentait le Model Y, son SUV 100 % électrique et s’attaquait ainsi à un marché très prisé. Annoncées à 39 000 euros, sa commercialisation approche (prévue pour 2021) et les informations à son sujet se précisent. Aujourd’hui, le média Tesmanian révèle ses dimensions, son poids et nous en dit un peu plus sur sa fonction Off-road Assist.

Tesla Model Y : un SUV des familles

Loin d’atteindre les dimensions du mastodonte Model X, le Model Y resterait donc un SUV imposant et lourd. Voici les dimensions révélées par Tesmanian :

Longueur : 4,75 m ;

Largeur : Avec rétroviseurs déployés : 2,129 m ; Avec rétroviseurs repliés : 1,978 m ; Sans rétroviseurs : 1,921 m ;

Hauteur : 1,624 m.

Pour ce qui est du poids, voici les détails publiés pour le modèle avec batterie longue durée et Dual Motor :

À vide (niveaux de liquide corrects, aucun occupant ni cargaison) : 2 003 kg

Poids nominal brut : 2 405 kg

Répartition du poids du véhicule – Double moteur : 46 % à l’avant, 54 % à l’arrière

Poids nominal brut sur l’essieu avant – Roues de 20 pouces : 1 363 kg

Poids nominal brut sur l’essieu arrière – Roues de 20 pouces : 1 500 kg

Off-road Assist : l’assistance à la conduite hors des sentiers battus

Sans grande surprise, le Model Y hérite de l’Autopilot, le système d’assistance à la conduite de Tesla. Mais son statut de SUV lui donne droit à une fonction supplémentaire baptisée Off-road Assist (assistance tout-terrain). On en sait un peu plus sur cette nouvelle fonctionnalité destinée aux conducteurs plus téméraires.

(Off-road Assist) ajuste le contrôle de traction pour optimiser les performances hors route. Certaines fonctions de sécurité du pilotage automatique telles que le freinage d’urgence automatique et les fonctions d’évitement de sortie de route ne sont pas disponibles lorsque l’assistance tout-terrain est activée.

Enfin, une image confirme l’intégration d’un coffre électrique dont la hauteur d’ouverture pourra être ajustée. Selon les dernières rumeurs, Tesla aurait avancé plus vite que prévu sur la production du Model Y. On pourrait le voir débarquer plus tôt que prévu sur nos routes.