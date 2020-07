Vers une Tesla abordable ? Elon Musk admet que ses véhicules sont trop chers

Faut-il croire au lancement d'un coupé Tesla abordable ? Oui, en tout cas si l'on s'en tient aux dernières déclarations d'Elon Musk, qui vont bien dans ce sens. L'homme d'affaires a notamment admis que les modèles actuels de Tesla étaient trop chers, tout en estimant qu'il est « important de rendre la voiture accessible ».

Tesla pourrait miser sur un nouveau coupé proposé à tarif abordable, plus abordable en tout cas que celui de la Model 3, disponible à un prix de départ de 49 600 euros en France. Ce nouveau modèle pourrait être assemblé en Allemagne, et peut-être même au sein de la nouvelle usine Gigafactory, qui commence à sortir de terre dans les environs de Berlin après quelques déboires, notamment avec les associations écologistes locales.

C’est en tout cas ce que l’on peut retenir des récentes déclarations d’Elon Musk, CEO et co-fondateur de Tesla, lors d’un entretien tenu avec les investisseurs du groupe la semaine dernière.

Une Tesla Model 2 fabriquée en Allemagne ?

« Il est important de rendre la voiture abordable. Ce qui me dérange le plus dans notre situation actuelle, c’est que nos voitures ne sont pas assez abordables. Nous devons y remédier », a notamment affirmé Elon Musk.

Si ses propos ont le mérite d’être clairs, le patron de Tesla ne s’est pas étendu sur de quelconques modalités. On ignore ainsi quelle pourrait être le créneau de lancement de ce nouveau modèle plus accessible. On suppose en revanche qu’il s’agira vraisemblablement d’un véhicule plus compact que l’actuelle Tesla Model 3. Potentiellement pensé pour le marché européen, ce nouveau véhicule pourrait par ailleurs n’être produit ni aux États-Unis ni en Chine, note Insideevs.

Plus tôt en juillet, Elon Musk avait en effet répondu à un Tweet l’interrogeant sur une possible « petite voiture coupée de style européen », en indiquant qu’il s’agirait « probablement d’un bon modèle à concevoir et fabriquer en Allemagne ». En l’occurrence, et comme évoqué plus haut, la nouvelle usine berlinoise pourrait être toute désignée. Reste à savoir comment Tesla baptiserait ce projet s’il finit effectivement par voir le jour. En l’état, l’appellation ‘Tesla Model 2’ serait probablement la plus logique et lisible pour le consommateur.