Tesla : un van à panneau solaire et toit dépliant ? Elon Musk en parle…

En discussion depuis des années chez Tesla, le projet de fourgonnette électrique n’est visiblement pas oublié. Interrogé sur la possibilité d’ajouter des panneaux solaires à certains véhicules, Elon Musk a indiqué que cette piste serait pertinente sur un van.

Nouvel épisode au feuilleton de Tesla et son hypothétique van électrique. Au cours d’un entretien avec Joe Rogan, Elon Musk a indiqué qu’un tel véhicule serait le plus adapté pour tirer parti d’un panneau solaire « parce que vous avez une grande surface plane ». « C’est en fait là que l’énergie solaire commence à avoir un peu plus de sens », a expliqué le CEO de Tesla.

Comme le rappelle Electrek, le projet de van électrique n’a rien de récent chez Tesla, il refait même régulièrement parler de lui. « Je pense que Tesla va certainement faire un jour un fourgon électrique », avait d’ailleurs déclaré Elon Musk en janvier, avant de préciser que l’obstacle à leur fabrication se résumait surtout à la puissance des cellules de batteries actuelles. En exploitant de manière intelligente un panneau solaire, Elon Musk indique que l’autonomie du véhicule pourrait être allongée.

Un toit dépliant à panneau solaire… pour prolonger l’autonomie ?

« Vous pouvez aussi avoir un toit solaire et, lorsque le véhicule est à l’arrêt, son toit s’étend sur les côtés pour faire de l’ombre. Avec une surface triplée et une grande zone plane, vous pouvez commencer à avoir assez d’énergie solaire pour obtenir quelque chose comme 30 miles [48 km, NDLR] d’autonomie par jour », a ajouté l’homme d’affaires.

Musk va même plus loin en laissant entendre qu’un van à panneau solaire pourrait à terme se passer de propulsion thermique, mais aussi se dispenser, en tout cas sur de courtes distances, du réseau électrique. « Je pense que ce serait génial. Un van que vous pourriez toujours conduire même si l’apocalypse se produit ».

Il faut dire que si les panneaux solaires sont encore insuffisants pour alimenter au long cours un moteur électrique, les technologies ont beaucoup évolué ces dernières années en la matière. Des avancées techniques qui poussent Elon Musk à petit à petit revoir son point de vue. Sceptique au départ, le dirigeant de Tesla parle de plus en plus de l’énergie solaire pour ses véhicules, au point de déclarer en fin d’année 2019 que la benne du Cybertruck pourrait profiter en option d’un panneau solaire escamotable lui permettant d’emmagasiner suffisamment d’énergie pour parcourir un peu plus de 24 km supplémentaires chaque jour.