Tesla : la conduite 100 % autonome en bêta va s’étendre à plus d’utilisateurs

Le constructeur Tesla compte déployer à une plus large échelle son système de conduite 100 % autonome une fois la version 9 de la bêta achevée. Soit le mois prochain, selon les espérances d’Elon Musk.

En octobre 2020, Tesla franchissait une étape majeure dans sa quête des voitures 100 % autonomes. Le fabricant californien a en effet effectué une mise à jour logicielle pour déployer la première bêta de son système de conduite autonome à une frange limitée d’utilisateurs. Ceux appartenant au programme Early Access en l’occurrence.

Tesla semble avancer vite et bien

Depuis, plusieurs nouvelles versions du logiciel ont été conçues et mises à disposition des testeurs. L’idée n’est pas de se précipiter, mais d’opérer avec « lenteur et prudence », comme le martelait Elon Musk il y a quelques mois. Le patron de SpaceX veut certes réaliser son rêve, mais avec l’art, la manière et surtout avec maîtrise.

Comme d’habitude, Tesla semble progresser rapidement et efficacement. À tel point que le groupe californien serait prêt à étendre son programme de conduite autonome à plus d’utilisateurs. Et ce dès le mois prochain, espère M. Musk. L’intéressé a fait part de ses intentions en répondant à un internaute sur la plateforme Twitter.

Yes, beta will be offered much more widely when version 9 is done, hopefully next month — Elon Musk (@elonmusk) March 3, 2021

« Oui, la bêta sera proposée à une plus large échelle lorsque la version 9 sera terminée, le mois prochain j’espère », peut-on lire. Pour lui, la prochaine version constituera d’ailleurs une autre grande étape du projet. Attention toutefois aux prédictions de l’intéressé, généralement très optimiste quant au calendrier de l’entreprise.

Le problème de la législation

Comme le rappelle Electrek, Elon Musk souhaite atteindre le dernier niveau de conduite autonome — le niveau 5 — d’ici la fin de l’année 2021. Ce dernier stade de l’échelle se réfère à une voiture capable de vous emmener d’un point A à un point B sans aucune intervention humaine. L’idée étant de transformer l’essai en basculant d’une bêta à une version stable.

Évidemment, Tesla sera confronté aux diverses législations locales et nationales, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou ailleurs.