Conduite 100 % autonome et abonnement : Tesla fait du Tesla et reporte (encore) le tout

Comme attendu, la mise à jour de la version 9 relative à l’option de conduite autonome (FSD) de Tesla n’a pas été déployée dans les temps, repoussant une énième fois le calendrier du constructeur.

Depuis octobre, certains utilisateurs américains triés sur le volet ont accès à une version bêta de la conduite 100 % autonome de Tesla, qui doit notamment servir pour récolter le maximum de données et le proposer ensuite à l’ensemble des clients ayant acheté cette option. Problème : cette mise à jour se fait extrêmement attendre.

En sept mois, les reports annoncés par Elon Musk ont été nombreux, et sont surtout devenus lassants pour ceux qui attendent de pied ferme la fameuse version 9. Aux dernières nouvelles, cette dernière devait arriver au plus tard dans le courant du mois de juin. Juillet arrive, et toujours rien à l’horizon.

Un nouveau rendez-vous en juillet

Elon Musk a en fait décidé de la décaler une nouvelle fois : « Je conduis avec l’alpha 9, mais nous avons de besoin de corriger des problèmes évidents avant de déployer la bêta 9, je l’espère la semaine prochaine », peut-on lire dans les colonnes d’Electrek. La « semaine prochaine » nous fera basculer au mois de juillet.

De toute évidence, Tesla n’est pas prêt à donner son feu vert définitif. Sauf que Elon Musk reste Elon Musk, à savoir un homme pressé et hâtif qui se montre très souvent optimiste quant au calendrier de Tesla. Cette nouvelle deadline peut et doit forcément être prise avec des pincettes.

L’abonnement au FSD aussi repoussé

Cette mise à jour importante devrait d’ailleurs être accompagnée dans la foulée d’une autre nouveauté : l’accès au FSD (Full Self-Driving) par abonnement mensuel, alors que cette option est aujourd’hui facturée 7500 euros en France.

Attendu fin 2020, ce forfait devait ensuite débarquer début 2021… puis au second trimestre « pour sûr », avant que le Technoking autoproclamé ne le promette pour mi-juin. À l’époque, on se demandait déjà si l’on devrait croire sur parole les affirmations d’Elon Musk : la réponse est toute trouvée.