Steam Deck Dynamic Cloud Sync : une fonction que l’on aimerait voir sur toutes les consoles

La console de Valve devrait sortir dans les prochaines semaines. La firme prépare les dernières retouches, comme une ingénieuse fonction de synchronisation.

En 2022, la Nintendo Switch va avoir une petite concurrente développée par l’éditeur de Steam, la Valve Steam Deck.

Cette machine reprend le design que l’on connait avec la Switch, mais pour proposer une bibliothèque de jeux PC et des performances en hausse. À la fois PC et console, Valve entend commencer les expéditions dès ce mois de février.

En attendant le grand lancement, les développeurs de Valve continuent de peaufiner le logiciel et dévoilent une fonction bien pratique : Dynamic Cloud Sync.

Commencez sur PC, reprenez sur Steam Deck

Steam propose depuis plusieurs années de synchroniser la sauvegarde d’un jeu gratuitement dans le cloud. C’est très pratique pour passer d’un PC à l’autre.

L’inconvénient, c’est si l’on oublie de fermer le jeu sur une machine ce qui empêcherait la synchronisation de la sauvegarde. Dynamic Cloud Sync propose de corriger ce point.

En effet, Valve s’attend à ce que de nombreux utilisateurs de Steam Deck ne pensent pas à fermer le jeu quand ils vont mettre en veille la console. C’est aussi une habitude que l’on a sur Switch.

Avec Dynamic Cloud Sync, ils pourront tout de même reprendre leur partie sans coupure, sur un autre PC ou sur un autre Steam Deck. Attention, cette fonction demande un support des développeurs. Il faudra donc espérer que les jeux de Steam soient mis à jour pour la prendre en charge.

De plus en plus de jeux sont disponibles à la fois sur console et sur PC. C’est le genre de synchronisation qui est très pratique quand on passe d’une machine à l’autre. On aimerait que d’autres constructeurs comme Sony proposent aussi ce type de fonction.

