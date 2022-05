Steam Deck : la dernière mise à jour le rend plus silencieux

Valve a publié une mise à jour plutôt conséquente de Steam OS 3.2, le système d'exploitation de son Steam Deck. Au programme : des ventilateurs moins bruyants, plus d'options de taux de rafraichissement et de définition et un stockage sur microSD facilité. Au passage, Steam annonce l'arrivée du Remote Play Together à 100 %.

Il y a les mises à jour que personne ne remarque et celles qui changent grandement l’usage d’un appareil. La dernière en date pour le Steam Deck appartient certainement à celles qui comptent.

SteamOS 3.2 apporte en effet trois améliorations notables, détaillée dans une note de blog sur Steam : un ventilateur plus silencieux, une fréquence de rafraichissement mieux maîtrisée et l’arrivée du Remote Play Together. On fait le tour.

Le ventilateur devient plus fréquentable

Parmi les points d’achoppements qui reviennent souvent entre défenseurs invétérés de la nouvelle machine de Valve et ses critiques les plus ardus, il y a le bruit assez permanent du ventilateur. Comme nous l’indiquions dans notre test : « Il en fait du bruit l’engin. Une fois poussé au maximum dans un jeu gourmand, c’est impossible de ne pas entendre le ventilateur sans un casque sur les oreilles. »

Selon Valve, la dernière mise à jour permet de mieux adapter le souffle en fonction de situations. La firme écrit que sa mise à jour « octroie une toute nouvelle courbe caractéristique de ventilation contrôlée par le système d’exploitation. Le ventilateur est donc globalement plus intelligent, plus réactif aux événements qui se produisent sur et dans Steam Deck, et plus silencieux, notamment dans les situations de faible utilisation. »

Cette solution a l’avantage d’éviter de passer par l’achat d’un ventilateur plus silencieux, vendu sur la boutique d’iFixit, mais déjà en rupture de stock. Selon The Verge, qui a lancé divers titres peu gourmands comme Vampire Survivors ou Rogue Legacy 2 avec la nouvelle mise à jour, le Steam Deck est « radicalement plus silencieux ».

Un taux rafraichissant

Autre nouveauté apportée par cette mise à jour, la fréquence de rafraichissement de l’écran est maintenant ajustable en jeu grâce à une option dédiée.

Deux réglages sont proposés : 60 Hz « avec des limites de fréquence d’images potentielles de 60, 30 ou 15 images par seconde » écrit Valve, ou encore « 40 Hz (pour des limites de 40, 20 et 10 images par seconde) ». Valve conseille plutôt d’utiliser ce second réglage, qualifié de « meilleur compromis pour la réactivité, la cohérence et la fluidité ». Par ailleurs, il est possible de sauvegarder des paramètres différents en fonction de jeux, ce qui se montrera pratique pour quiconque navigue entre des jeux en 3D gourmands et des titres indés capables de tourner sur un grille-pain.

Là encore, cet ajout par une simple mise à jour nous paraît tout à fait intéressant, puisque nous signalions justement dans notre test que sur un titre comme Elden Ring, nous ressentions une impression de ralentissements réguliers, avec une fréquence passant de 30 à 40 images par seconde. Le réglage sur 40 Hz pourrait peut-être considérablement améliorer l’expérience dans ce genre de cas.

Les options multijoueurs étendues

Même s’il ne s’agit pas vraiment d’un ajout dans SteamOS 3.2, mais bien d’une mise à jour du client Steam, Valve tient quand même à souligner l’arrivée d’une nouveauté importante. Le Remote Play Together, ce système qui permet de jouer à distance à un jeu doté d’un multijoueur hors ligne comme si vous étiez dans la même pièce, est désormais « complètement fonctionnel sur Steam Deck ». Une bien belle nouvelle pour celles et ceux qui voudraient partager une partie de Samurai Gunn 2 ou TowerFall, entre autres titres.

De petites nouveautés font aussi leur apparition, comme davantage d’options internes de résolution d’écran pour les jeux, un formatage plus rapide pour les cartes microSD ou encore une augmentation du volume maximal des haut-parleurs. De quoi regagner habilement les quelques décibels perdus avec les ventilateurs moins bruyants.

