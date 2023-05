Jouer gratuitement à un jeu pendant 90 minutes : la nouvelle idée de Steam est très cool pour les joueurs

Steam est déjà l'une des plateformes les plus généreuses à l'égard des consommateurs. La boutique veut aller encore plus loin avec une nouvelle idée : des essais gratuits de 90 minutes de jeu, sans payer le moindre abonnement.

Depuis plusieurs années, Steam travaille ses conditions d’utilisation pour être particulièrement généreux à l’égard du consommateur de jeu vidéo. La plateforme propose notamment un service de remboursement de jeux qui est très peu regardant. Si vous avez acheté le jeu depuis moins de 15 jours et que vous avez joué moins de deux heures, le service peut intégralement vous rembourser.

De nombreux joueurs utilisent ce système pour essayer des jeux sans frais. Ils achètent le jeu, y jouent pendant moins de 2 heures et se font rembourser par la plateforme. Le système de remboursement n’étant pas vraiment pensé pour ca, Valve a concocté une nouvelle fonction pour Steam : un essai gratuit de 90 minutes.

Dead Space comme premier candidat

Pour le moment un seul jeu bénéficie de cette nouvelle fonction. Il s’agit de Dead Space, le remake du jeu d’horreur sorti en début d’année 2023. L’avantage est que vous allez pouvoir jouer pendant 90 minutes sans débourser le moindre euro ni faire les démarche pour un éventuel remboursement. Une bonne fonction pour se faire une idée des performances du jeu sur votre machine, de sa jouabilité et de son ambiance.

Il est intéressant de noter que Dead Space est un jeu édité par Electronic Arts et non par Valve directement. Le géant a donc déjà trouvé un partenaire de poids pour lancer ce nouveau service. Reste à voir à quelle vitesse d’autres jeux pourront bénéficier de ce genre d’essai gratuit. Un système qui permettrait aussi d’éviter les mauvaises surprises pour certains lancements de jeux. Récemment, Star Wars Jedi Survivor et The Last of Us Part 1 se sont fait remarquer pour la médiocre qualité de leurs versions PC.

Dead Space n’est pas exactement le premier jeu à proposer ce genre de démo gratuite. Capcom a l’habitude de proposer ce genre de démos avec les Resident Evil, mais l’éditeur japonais se débrouille généralement lui-même pour chronométrer le temps de jeu. Ici, c’est bien Valve et Steam qui s’occupent de tout.

