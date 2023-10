Steam Deck : Valve préparerait une nouvelle version de sa console, voici le premier changement

Une nouvelle version du Steam Deck est passée devant la FCC aux États-Unis. Il s'agit peut-être d'une simple révision, mais certains changements sont à attendre.

Le Steam Deck 2 n’arrivera pas avant quelques années, mais Valve peut continuer de proposer des changements plus discrets pour sa console de jeu de première génération. Depuis son lancement, le fabricant propose en réalité déjà une 2e version de sa console avec un système de ventilation différent et une architecture interne remaniée.

C’est une nouvelle révision du Steam Deck qui a récemment été découvert dans les fichiers de la FCC, la Federal Communications Commission, chargée de vérifier les appareils équipés de systèmes de télécommunications aux États-Unis. Valve a proposé la version 1030 du Steam Deck le 13 août 2023.

Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2

Cette nouvelle version du Steam Deck est certifiée avec une puce Quectel FC66E. Il s’agit d’une puce compatible Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.2. La révision 1030 du Steam Deck pourrait donc proposer une connectivité plus moderne. La version actuelle du Steam Deck se limite à du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0.

On n’en sait pas plus sur les caractéristiques de ce nouveau Steam Deck. Une certification par la FCC suggère que la commercialisation approche. Il s’agit en général de l’une des dernières étapes avant le lancement d’un produit. Par ailleurs, trois nouveaux identifiants sont apparus dans la base de données de Steam pour la commercialisation du produit. Ces trois identifiants pourraient correspondre aux trois options de stockage proposées par Valve (64 Go, 256 Go et 512 Go pour le modèle actuel).

Espérons que l’on pourra en apprendre plus avant la fin de l’année.