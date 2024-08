Valve teste un nouveau système pour des évaluations Steam plus utiles

Les évaluations Steam pourraient être plus pertinentes que jamais pour les utilisateurs de la plateforme alors qu’un nouveau système de modération sera bientôt mis en place.

Les utilisateurs Steam le savent, il y a comme on dit « à boire et à manger » dans la section « Évaluations » de n’importe quel jeu de la plateforme. Vous voulez lire un avis utilisateur pour savoir si un jeu vaut l’investissement, mais pouvez vous retrouver face à des dessins ASCII.

Il faut savoir que poster une évaluation et recevoir de récompenses sur celle-ci permet d’amasser des points Steam pour personnaliser son expérience sur la plateforme (avatars animés, arrière-plans, badges ou cadres).

Ce système tend à générer de nombreux avis « blague » ou peu sérieux dans le seul but de recevoir ces récompenses, notamment sur les jeux les plus populaires. Si la situation s’est améliorée ces dernières années, la pertinence des avis Steam peut encore poser question encore maintenant.

Il semblerait que Valve serait sur le point d’implémenter un nouveau système qui filtrerait plus efficacement les avis les plus utiles.

Fini les évaluations inutiles sur Steam ?

Steam propose déjà un système de filtres pour n’afficher que les évaluations les plus pertinentes ou les plus drôles. Mais celui-ci peut encore laisser passer de nombreux contenus indésirables entre les mailles de son filet sur des jeux comme Baldur’s Gate 3 ou même Counter-Strike 2.

Un utilisateur Reddit est tombé ce mercredi sur une nouvelle option à cocher pour activer un nouveau système de « pertinence » (activé par défaut) qui s’applique aux avis au sein des vues filtrés « Résumé » et « Les plus pertinentes ». Si celle-ci disparu plusieurs heures après, prouvant qu’il s’agissait d’une erreur de manipulation de la part de Valve, certains utilisateurs ont eu le temps de l’expérimenter.

Selon plusieurs retours, le système favoriserait les avis longs et argumentés, cachant ceux contenus uniquement des memes et autres avis copiés collés. Les évaluations demandant des récompenses semblent, eux aussi, moins visibles selon les utilisateurs.

L’annonce de ce nouveau système serait imminente, un lien « En savoir plus » en dessous de la case à cocher redirigeait vers un article d’annonce encore non publié.

