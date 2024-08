Sur Steam, les descriptions des jeux vont maintenant aller à l’essentiel

Valve change les règles d’organisation de son magasin Steam pour permettre aux joueurs de mieux se repérer entre démos, promos et jeux à venir.

Les équipes de Valve continuent de moderniser l’affichage du magasin Steam pour permettre aux joueurs de mieux s’y retrouver et faire un achat éclairé.

Une meilleure expérience utilisateur

Ces changements font suite à une grande mise à jour de la part de la part des équipes de Valve. Elles indiquent sur leur site qu’elles ne souhaitaient plus voir les pages des jeux sur leur store détourné pour mettre en avant d’autres jeux.

Si, a priori, ce problème concerne avant tout les équipes autour des jeux, Valve assure que la multiplicité des pages crée également de la confusion pour les joueurs.

Les changements vont devoir s’opérer d’ici septembre sur des catégories précises comme les sections :

« À propos du jeu » ;

« Description courte » ;

« Annonces spéciales » ;

« Récompenses ».

Ces sections ne pourront plus contenir de liens vers d’autres sites web ni imiter l’interface Steam ou encore rediriger vers d’autres jeux Steam. Avec ces changements, Steam veut aller à l’essentiel et inviter les équipes à utiliser d’autres outils sur leur store pour la partie promotionnelle.

Les jeux et uniquement les jeux

L’élément déclencheur de ces changements est la démultiplication des démos et leur mise en avant lors d’événements comme le Steam Néo Fest. Steam explique avoir pris en compte les « les retours de la communauté sur le comportement des démos sur Steam ».

Si cette simplification peut être bénéfique pour les joueurs et semble avoir été bien acceptée, une question subsiste pour les équipes derrière les jeux. Cette segmentation rendra-t-elle le travail de communication des studios plus difficile ? L’un des points clés pour les développeurs indépendants est la notion de « wishlist ». Le studio Akupara Games indique sur son site qu’ajouter un jeu sur une liste de souhait permet de booster sa visibilité dans les algorithmes Steam et représente un indicateur de vente. De quoi valoriser l’intérêt d’un jeu auprès de futurs investisseurs.

Reste à voir si les changements opérés par Steam seront concluants pour les travailleurs du jeu vidéo ainsi que les joueurs. En attendant, vous pouvez toujours vous rendre sur votre compte pour essayer de terminer votre backlog qui n’en finit plus de grandir.

