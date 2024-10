Il y a 25 ans, pourquoi Blizzard aurait pu faire de Battle.net un Steam avant l’heure

Sommaire Design Écran Performances Photo Logiciel Commentaires

Blizzard aurait eu l’idée derrière la plateforme Steam bien avant Valve il y a 25 ans. Mais l’histoire en a voulu autrement.

L’interface actuelle de Battle.net, le launcher officiel de Blizzard // Source : Blizzard

L’histoire moderne du jeu vidéo PC doit beaucoup à la démocratisation des magasins en ligne et notamment de la plateforme Steam. Maintenant hégémonique, le launcher domine désormais largement le marché plus de 20 ans après son lancement.

Si bon nombre d’éditeurs tentent tant bien que mal de faire vaciller la plateforme de Valve de son piédestal, beaucoup s’y sont cassé les dents.

L’un d’entre eux, Blizzard, aurait même eu l’idée de lancer une plateforme pour vendre des jeux de tout horizon bien avant Steam au début des années 2000.

Battle.net, Steam avant l’heure

Il faut savoir que Blizzard a lancé sa plateforme Battle.net en 1996 à l’occasion de la sortie du premier Diablo. À l’époque, l’outil permet aux joueurs de s’affronter entre eux sur les jeux de l’éditeur, à la manière de Gamespy.

Mais visiblement, d’autres projets avaient été imaginés pour Battle.net. Selon le dernier livre du journaliste Jason Schreier intitulé Play Nice, The Rise, Fall, and Future Of Blizzard Entertainment, une idée de « transformer Battle.net en un magasin numérique pour une variété de jeux PC » fut proposée par différents employés du studio.

Patrick Wyatt, développeur, et quelques autres, auraient ainsi proposé ce nouvel angle stratégique pour la plateforme, une idée qui fut même soutenue par Mike O’Brien, ingénieur à l’origine de Battle.net chez Blizzard.

Malheureusement pour eux, et peut-être pour Blizzard, l’idée a été tout simplement refusée par la direction du studio à l’époque. Et c’est sans doute pour une bonne raison.

Trop avant-gardiste pour l’époque ?

Valve lance Steam en septembre 2003 à l’occasion du lancement de Counter-Strike 1.6. En novembre de la même année, le logiciel est obligatoire pour lancer le très attendu Half-Life 2, une décision qui a provoqué un tollé généralisé auprès des joueurs.

Ce n’est qu’en 2005 que Valve propose alors des jeux d’éditeurs tiers sur sa plateforme. Aujourd’hui, Steam domine très largement le marché du jeu vidéo PC et a même aidé à réduire drastiquement le piratage de jeu qui était alors généralisé au début des années 2000.

L’interface de Steam en 2005 lorsque la plateforme est devenue un magasin

Mais lancer un magasin en ligne comme Steam avait-il un sens à la fin des années 90 ? À cette époque, les connexions à haut débit n’étaient pas encore généralisées, télécharger ne serait-ce qu’une mise à jour pour un jeu pouvait alors prendre parfois plus d’une journée. Le format physique avait encore tout son sens, les jeux ne nécessitant pas de connexion internet pour fonctionner.

Le sujet des performances fut aussi à la base de la gronde des joueurs. Steam devait tourner en arrière-plan pour faire tourner Counter-Strike et Half-Life 2, grappillant de précieuses ressources système sur des processeurs bien moins flexibles que maintenant.

Le reste fait partie de l’Histoire : les joueurs se sont habitués, Steam s’est améliorée, devenant même l’une des meilleures choses qui soient arrivées au jeu PC depuis sa naissance. Malgré leur clairvoyance, on peut dire que ces employées de Blizzard avaient peut-être un peu trop d’avance sur leur temps.

