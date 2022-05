Vivo à deux doigts de réinventer le capteur d’empreintes dans l’écran

Vivo annonce avoir intégré un capteur d'empreintes digitales dans l'écran 11 fois plus grand que la moyenne dans les derniers smartphones de sa gamme IQOO et son X Note. Ce lecteur permet notamment de poser deux doigts en même temps pour déverrouiller le téléphone avec plus de sécurité.

Vivo améliore vraiment son lecteur d’empreintes digitales : vitesse de déverrouillage de 0,2 seconde, authentification à deux doigts pour davantage de sécurité et configuration via une seule pression. Tout y est pour créer une méthode de déverrouillage qu’on aura envie d’utiliser.

Une technologie à ultrasons pour le capteur d’empreintes digitales

La marque déclare avoir conçu un capteur d’empreintes digitales 3D ultrasonique qui utilise « les ondes ultrasoniques pour scanner les pores du doigt de l’utilisateur, et ainsi en obtenir une image 3D extrêmement précise ». Vivo explique aussi que ce capteur a une épaisseur de 0,2 mm et dit pouvoir l’intégrer sous des écrans borderless et même des écrans OLED flexibles : on le trouvera dans le Vivo X Fold officialisé il y a quelques semaines.

Autre innovation de Vivo : la taille du capteur ou, plus précisément, sa zone de lecture. Comptez une surface de 20 par 30 mm ; la marque déclare que c’est une zone de lecture 11,1 fois plus grande que les capteurs optiques intégrés sous l’écran. Cela permet de déverrouiller son téléphone dans une zone plus grande, ce qui évite les désagréments possibles avec ces capteurs.

Cette technologie ultrasonique a pour but également d’accélérer la configuration du capteur. En passant par des ultrasons, la vitesse de collecte des informations biométriques est grandement améliorée. Vivo déclare qu’un seul appui sur l’écran sera nécessaire pour configurer le déverrouillage. Pratique, surtout lorsqu’on doit en configurer plusieurs.

La vitesse de déverrouillage est elle aussi améliorée : la marque annonce que le déverrouillage sera possible en 0,2 seconde. C’est rapide, surtout pour un capteur d’empreintes digitales situé sous l’écran. Vivo se targue aussi du fait que son capteur soit plus rapide que ceux de la concurrence.

Quels usages pour ce capteur signé Vivo ?

Avec ce capteur à la zone de lecture agrandie, Vivo imagine de nouveaux usages. Par exemple, il y a « la possibilité d’accéder aux applications préférées de l’utilisateur, d’un seul tapotement sur le capteur d’empreinte digitale. La grande surface du capteur d’empreintes permet aux utilisateurs de définir un accès rapide aux applications choisies. Ils pourront ainsi déverrouiller et accéder à une application spécifique en un rien de temps, en tapotant sur une zone prédéfinie du capteur ».

Aussi, Vivo veut que vous utilisiez son capteur avec deux doigts, cela offre davantage de sécurité pour la marque, notamment lors des processus d’authentification sur les applications que vous jugez sensibles.

Si l’on sait que ce capteur est présent dans les séries IQOO et X Note de Vivo, on ne sait pas s’il le sera dans le X80 et X80 Pro qui ont été officialisés il y a quelques jours.

