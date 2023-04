Vivo X Flip : une image officielle révèle un écran externe vraiment (très) grand

Le leaker Digital Chat Station a publié sur Weibo une soi-disant image officielle du Vivo X Flip. Ce smartphone pliable opterait pour un écran externe généreux, en format paysage.

Il y a moins d’un an, le constructeur chinois Vivo levait le voile sur son tout premier smartphone pliable, le Vivo X Fold – que nous avons depuis pris en main. Ce concurrent du Galaxy Z Fold et Oppo Find N épouse un format dit livre : il peut se déplier pour se transformer en une petite tablette.

Vivo lorgne également le format à clapet, connu sous le nom de « Flip » dans le milieu. C’est pourquoi il s’est concentré sur un certain Vivo X Flip, dont on a entendu parler pour la première fois en décembre 2022. Voilà maintenant qu’une première image officielle du téléphone aurait fuité.

Un écran externe très généreux

Ce leak est à mettre au crédit de Digital Chat Station – via Weibo –, qui était déjà à l’origine d’un premier croquis du téléphone il y a cinq mois. Dans l’idée, l’intéressé avait vu juste sur la disposition de l’écran externe : il se placerait en mode paysage, et non pas au format portrait comme c’est le cas sur l’Oppo Find N2 Flip.

L’image officielle présumée met cependant en exergue un écran extérieur encore plus grand – c’est du moins une impression – que celui observé sur le croquis : il occuperait ainsi plus de la moitié de l’espace et surplomberait un module photo rond. Ce dernier devrait accueillir entre trois et quatre capteurs photo.

Vers une puce Qualcomm

Sa disposition en mode paysage est intéressante à plus d’un titre, puisqu’elle permettra de consulter les informations de l’écran sans devoir faire pivoter le téléphone. En revanche, à quel point devrons-nous étendre les doigts pour accéder à cette dalle externe ? Ne sera-t-elle pas placée trop loin ? Seul un test pourra répondre à ces questions.

Pour rappel, le Vivo X Flip devrait embarquer en son cœur une puce Snapdragon 8+ Gen 1 signée Qualcomm, qui a fait ses preuves, accompagné d’un écran interne de 6,8 pouces. Pour le moment, aucune date de sortie n’est connue, bien que l’année 2023 semble être une fenêtre de tir légitime pour Vivo.

