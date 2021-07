Un drone pour les selfies intégré au smartphone… Vivo dépose un brevet pour ce projet fou

Vivo a déposé une demande de brevet auprès de l'Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) pour un drone volant intégré, équipés de deux à quatre caméras. Si le projet venait un jour à se concrétiser dans un modèle, ce serait une première.

Vivo est habituée à tenter des innovations et la marque chinoise le prouverait encore si elle venait un jour à concrétiser l’idée aperçue dans ce dépôt de demande de brevet.

Repéré par Let’s Go Digital, le texte a été déposé le 1er juillet 2021 auprès de l’Office mondial de la propriété intellectuelle (OMPI) et il présente un design de smartphone à première vue tout à fait classique. Mais à y regarder plus près, ce qui semble être le haut du smartphone cacherait un dispositif tout à fait innovant : une caméra volante détachable.

De deux à quatre caméras

Ce drone serait équipé de deux objectifs photo, un sur la tranche, l’autre sur le dessus. Deux autres caméras en option pourraient être ajoutées.

Pour se déplacer et attraper les meilleurs angles, le mini drone posséderait quatre hélices, trois capteurs de proximité infrarouges (pour éviter les collisions), ainsi qu’une batterie. À priori, le pilotage de l’engin devrait pouvoir se faire via le smartphone directement, et on pourrait même possiblement utiliser Air Gestures pour le piloter.

Travail de miniaturisation

De telles caméras volantes dédiées aux selfies existent déjà, comme ce AirPix, mais son épaisseur de 10 cm lui interdit de rentrer dans n’importe quelle coque de smartphone. Il y aurait donc un vrai travail de miniaturisation à accomplir pour parvenir à intégrer un drone directement dans un smartphone, sans compter la place qu’il faudrait gagner sur les autres composants du téléphone.

Rappelons qu’une demande de dépôt de brevet ne veut pas dire que le concept présenté dans la demande sera un jour concrétisé, ni même intégré à un prototype. Il s’agit avant tout pour la marque de protéger une idée ou un travail de recherche.