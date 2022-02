Volkswagen ID. Buzz : dernières informations avant son officialisation

L'ID. Buzz arrive ! En attendant son annonce officielle, le Combi 100 % électrique est très suivi par la presse spécialisée : voici des photos volées de l'intérieur et des infos sur son tarif.

Il sera annoncé en mars, ce n’est plus une surprise. Il faut remonter à 2017 pour tomber sur les prémices du projet ID.Buzz, qui ravira non seulement les plus nostalgiques d’entre nous, mais aussi les fans de motorisations électriques. Car ce van est tout simplement une version branchée du fameux Combi Volkswagen, aussi connu sous le nom de Volkswagen Type 2. Volkswagen a déjà annoncé une date : « La légende est de retour le 9 mars 2022 ».

Des photos de l’intérieur

En attendant son annonce, si vous êtes chanceux, vous pourriez croiser le Combi bariolé de coloris. C’est une façon de cacher son design… mais ça n’a pas empêché le média VW ID Talk de tomber sur des photos de l’intérieur.

Comme vous pouvez le voir, ce nouveau Combi ressemble aux ID.3, ID.4 et ID.5. La planche de bord et tous les éléments de design s’apparentent à la famille ID que l’on connaît jusqu’à maintenant.

Un prix de démarrage à 60 000 euros

Volkswagen devrait lancer son ID. Buzz en septembre 2022 à un prix d’entrée de gamme d’un peu moins de 60 000 euros, selon un média allemand Automobilwoche. Les commandes seraient possibles à partir du mois de mai.

Au départ, l’ID. Buzz ne sera disponible qu’en propulsion arrière 204 ch avec une batterie de 77 kWh – et uniquement dans la version de 4,70 mètres de long avec cinq places. Avec 4,70 mètres, l’ID. Buzz auront donc une longueur similaire aux SUV électriques basés sur la plateforme actuelle. Une transmission intégrale arriverait plus tard, avec un deuxième moteur électrique à l’avant, comme ce que l’on peut voir sur les SUV. En 2023, une version allongée de près de 30 centimètres avec de la place pour une troisième rangée de sièges devrait être commercialisée.

En attendant le 9 mars, il faudra se contenter d’informations volées et de la vidéo de teasing postée par le groupe allemand.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.